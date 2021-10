Les joueuses Sinead Farrelly et Meleana Shim témoignent dans un article de The Athletic avoir dû faire face à plusieurs reprises, depuis 2010, au présumé comportement inapproprié de Paul Riley.

(Los Angeles) Merritt Paulson, le propriétaire du club de Portland Thorns, qui évolue en ligue féminine nord-américaine de soccer, a présenté lundi ses excuses à deux anciennes joueuses pour le rôle de son équipe dans un scandale d’abus sexuels dont elles affirment avoir été victimes.

Agence France-Presse

Les deux joueuses ont mis en cause l’entraîneur Paul Riley, 58 ans.

Créée en 2013, la NWSL est au cœur d’une énorme tempête qui ne cesse de prendre de l’ampleur, depuis la révélation de cette affaire par le site The Athletic.

Merritt Paulson a affirmé que son équipe aurait dû être plus transparente sur le limogeage de Paul Riley, intervenu en 2015, et a estimé que le manque de réactivité a montré « les défaillances systémiques dans le soccer professionnel féminin » américain.

« Nous avions alors fait une annonce opaque sur une non-reconduction du contrat de Riley au lieu de dire explicitement qu’il était limogé », a écrit Merritt Paulson dans une lettre publiée sur le site de son équipe. Il explique qu’à l’époque, il pensait ainsi protéger la vie privée des deux joueuses.

En réalité, admet-il dans la lettre, le public a cru que l’entraîneur avait été écarté pour les mauvais résultats de l’équipe et non pour son comportement, incriminé par les deux sportives, Sinead Farrelly et Mana Shim.

Il précise qu’une enquête a néanmoins été menée et que ses résultats ont été présentés à la NWSL.

« En fin de compte, on aurait pu faire plus. Je m’excuse auprès de Mana, Sinead et tout ceux qui ont souffert » suite à cette affaire, poursuit M. Paulson. « Je regrette profondément notre rôle dans ce qui est clairement une défaillance systémique dans le soccer professionnel féminin » aux États-Unis, insiste-t-il.

La lettre de M. Paulson fait suite à un article publié par le site The Athletic dans lequel Sinead Farrelly et Meleana « Mana » Shim témoignent avoir dû faire face à plusieurs reprises, depuis 2010, au présumé comportement inapproprié de Paul Riley, dont la licence d’entraîneur a été suspendue par la Fédération américaine qui a annoncé mener son enquête.

Riley est devenu l’entraîneur du North Carolina Courage après avoir été licencié par les Thorns. Les Courage ont licencié Riley la semaine dernière.

Il a contesté des allégations « complètement fausses ». « Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueuses, ni ne leur ai fait d’avances sexuelles », s’est-il défendu auprès de The Athletic.

Vendredi, la FIFA a annoncé l’ouverture d’une enquête après des allégations d’agressions sexuelles formulées par les deux anciennes joueuses. La commissaire de la NWSL, mise en cause pour son inaction dans cette affaire, a fini par démissionner.