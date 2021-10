L’entraîneur-chef du CF Montréal et ses joueurs visent toujours une place en éliminatoires, mais ils sont conscients que le temps commence à se faire court. Et c’est pourquoi le match contre Atlanta United, samedi, au stade Saputo, revêt une importance cruciale.

Marc Delbès La Presse Canadienne

Wilfried Nancy a reconnu qu’une victoire permettrait au CF de rester en contrôle de son sort d’ici la fin de la saison.

« Tous les matchs sont importants et, bien sûr, celui de demain on doit le gagner parce que c’est la course aux éliminatoires », a reconnu Nancy en visioconférence, vendredi, tout en refusant d’adhérer au concept qu’il s’agit d’un match de « six points ».

« Il nous reste sept matchs à jouer et ils sont tous importants. Je le disais aux joueurs ce matin, si on fait les éliminatoires, et c’est ce qu’on veut faire, ce sera mérité pour l’histoire que les joueurs sont en train de vivre. Ils le méritent et c’est pour ça que je souhaite atteindre l’objectif. »

Vaincu à ses deux derniers matchs, le CF occupe le huitième rang de l’Association Est, à l’écart des éliminatoires pour l’instant, et le club d’Atlanta est un rival direct dans la course puisqu’il occupe la sixième position, seulement deux points devant.

Le milieu de terrain Mathieu Choinière est d’avis qu’il faut se concentrer avant tout sur ce match et faire ce qu’il faut pour le gagner.

« C’est sûr, on ne va pas se mentir, qu’on regarde un peu le classement. Mais si on joue bien, le résultat va venir. Il faut garder le focus là-dessus pour gagner le match et les trois points. »

La tâche s’annonce ardue puisque Atlanta connaît une bonne séquence (7-2) depuis que Gonzalo Pineda a remplacé Gabriel Heinze à la barre de l’équipe au début du mois d’août.

« Dès qu’ils ont changé d’entraîneur, j’ai senti que l’équipe démontrait un peu plus d’énergie. C’est une équipe avec beaucoup de très bons joueurs individuels et l’ambiance est différente ; ils sont sur une bonne séquence. »

Les Montréalais devront notamment se méfier de Josef Martinez, qui a réussi son 100e but mercredi à sa 125e présence avec le club.

La défensive s’est fait prendre à contre-pied à quelques reprises au cours des derniers matchs, concédant notamment quatre buts au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi.

« Nos deux derniers matchs n’ont pas été les meilleurs, a avoué Choinière. Nous avons essayé de rectifier tout ça à l’entraînement pour concéder le moins de buts possibles. »

Après le match de samedi, le CF bénéficiera d’une pause internationale de 14 jours avant d’amorcer le dernier droit de la saison avec six matchs en MLS en 23 jours en plus de la demi-finale du Championnat canadien, le 27 octobre.

Le club montréalais a par ailleurs annoncé que quatre de ses joueurs ont reçu une invitation pour disputer les trois prochains matchs de qualification de la Concacaf pour la Coupe du monde de 2022. Il s’agit des défenseurs Zachary Brault-Guillard et Kamal Miller, du gardien James Pantemis et du milieu de terrain Samuel Piette.

Les Canadiens disputeront deux matchs consécutifs à l’étranger, d’abord face au Mexique le 7 octobre, puis contre la Jamaïque, le 10 octobre. Ils concluront cette séquence à domicile, en accueillant le Panama, le 13 octobre au BMO Field.

Le défenseur latéral Mustafa Kizza se joindra pour sa part de nouveau à l’équipe nationale de l’Ouganda en vue de ses deux prochains matchs de qualifications de la Confédération africaine de football.