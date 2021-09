Soccer

Le CF Montréal ajoute trois entraîneurs

Le CF Montréal a ajouté Francesco Morara, Stefano Pasquali et Antoine Guldner à son personnel d’entraîneurs de la première équipe. Morara, entraîneur-chef des U15, et Pasquali, préparateur physique avec le club italien Bologna FC 1909 en Serie A, occuperont désormais les postes d’entraîneur adjoint et de préparateur physique adjoint.