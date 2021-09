Soccer

Ismaël Koné est prêt à aider le CF Montréal

(Montréal) Le CF Montréal s’apprête à amorcer une éreintante portion de sa saison, avec six matchs en Major League Soccer entre le 11 septembre et le 2 octobre, en plus de son duel en Championnat canadien du 22 septembre. En tout, sept rencontres en 22 jours.