La direction du CF Montréal annonce la fermeture pour une durée indéterminée de la section 132 du stade Saputo « en raison de plusieurs incidents répétés », explique-t-elle dans un communiqué.

Frédérick Duchesneau La Presse

La mesure prendra effet dès le prochain match à domicile de l’équipe, le samedi 11 septembre, contre le Nashville SC.

« Une série d’incidents, récents et plus anciens, a obligé le club à agir. Des agissements répétés de violence, d’agression verbale et physique, d’intimidation et de vandalisme, ainsi que l’utilisation fréquente de fumigènes, de dispositifs incendiaires et autres items pyrotechniques non autorisés, ont continué à croître dans la section 132, où est située l’Association des supporters (ASUPMTL), incluant les Ultras Montréal 2002 et les groupes de supporters affiliés. Dès le 11 septembre, ces groupes sont donc bannis de tous les évènements au Stade Saputo, ainsi que de tous les évènements et initiatives du club », lit-on.

Le vendredi 27 août, des supporters de cette section « ont été impliqués dans une altercation » avec des fans du Toronto FC, « qui ont été physiquement agressés à l’extérieur du Stade Saputo », ajoute-t-on.

« En raison de ces agissements et d’autres incidents survenus ce jour-là, le Toronto FC a demandé de ne pas émettre de billet dans la section des supporters de l’équipe adverse, lors du match à Toronto le 23 octobre et ce, pour aucun partisan du CF Montréal. La MLS soutient cette requête à la suite des derniers incidents, ainsi que les risques accrus. La ligue a aussi expliqué que d’autres sanctions pourraient être émises contre le club et ses partisans si ce type de comportement continue », rapporte la direction dans le communiqué.

Au cours des dernières années, plusieurs avertissements avaient été formulés par l’organisation aux représentants de cette section, affirme-t-elle.