Soccer

Mbappé devrait rester à Paris, Camavinga se rapproche du Real

(Paris) Plus que quelques heures avant le dénouement de la palpitante saison été 2021 de la série « Mercato », mardi soir minuit : Kylian Mbappé est fermement parisien, le Real Madrid semble avoir repoussé son idée d’un an et se pencher plutôt sur le Rennais Eduardo Camavinga.