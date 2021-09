(Faro) Cristiano Ronaldo est devenu le marqueur le plus prolifique du soccer international en marquant un 110e but pour le Portugal, mercredi.

Associated Press

Le capitaine du Portugal a fait bouger les cordages pendant la 89e minute de jeu face à l’Irlande lors d’un match de qualification de la Coupe du Monde. Il a ainsi devancé l’attaquant iranien Ali Daei au premier rang de tous les temps chez les hommes.

Ronaldo, qui est âgé de 36 ans, avait été frustré sur un penalty plus tôt dans le match. Il a ajouté un deuxième but quelques minutes après son premier et le Portugal a gagné 2-1.

Il participait à un 180e match en carrière avec le Portugal, après avoir fait ses débuts avec l’équipe nationale en 2003 et marqué son premier but à l’Euro 2004.

Les deux seuls hommes à avoir marqué plus de 100 buts pour leur pays sont Ronaldo et Daei, qui a inscrit 109 buts en 149 matchs pour l’Iran entre 1993 et 2006.

La Canadienne Christine Sinclair détient le record chez les dames avec 187 buts en sélection nationale.

Ronaldo, qui a aidé le Portugal à gagner l’Euro 2016, a fourni cinq buts en quatre matchs pendant le championnat européen cet été. Le parcours du Portugal a toutefois été freiné en ronde des 16.

Ronaldo est le seul joueur à avoir marqué lors de cinq éditions différentes de l’Euro et ses 11 buts sont un record du tournoi, devant les neuf de Michel Platini.

Ronaldo, qui est passé de la Juventus à Manchester United au cours de la dernière semaine, est aussi le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions avec 134 buts — 14 de plus que Lionel Messi, selon l’UEFA.