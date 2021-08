Pendant toute la saison, La Presse offrira un tour d’horizon hebdomadaire des plus grands moments sur la scène du foot européen

jean-françois téotonio La Presse

LE MOMENT

Il fallait être insensible pour ne rien ressentir au moment où Lionel Messi a foulé le terrain du stade de Reims, dimanche, sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Lionel Messi, un nom que l’on croyait perpétuellement synonyme de FC Barcelone. Lionel Messi, qui incarne le soccer dans son itération la plus artistique.

Lionel Messi, qui effleure maintenant le gazon sous d’autres cieux, dans un autre maillot, en quête d’un nouveau championnat.

La nouvelle vedette du PSG est entrée à la 66e minute dans une rencontre qui était déjà pliée (2-0) à Reims.

Il fallait voir l’entraîneur Mauricio Pochettino, Argentin lui aussi, le bras autour de son cou avant son entrée en scène. Il remplaçait ainsi son ami Neymar, ancien coéquipier au Barça.

Ces 25 minutes de jeu n’auront pas eu d’incidence sur le match. Sa présence dans l’alignement devrait néanmoins être essentielle aux succès du PSG cette saison, un club désespérément à la recherche d’un premier titre en Ligue des champions.

L’HISTOIRE

PHOTO JON SUPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cristiano Ronaldo, en 2007, dans l’uniforme du Manchester United

Évidemment, dans cette fabuleuse époque de foot, on ne peut mentionner Lionel Messi sans parler de Cristiano Ronaldo. Leur lien indissociable fait en sorte que l’un est toujours en voie d’éclipser l’autre, médiatiquement parlant. Après l’arrivée de l’Argentin à Paris, voilà que le Portugais est parvenu à faire de son transfert une histoire aussi importante que celui de son rival de toujours.

Cristiano Ronaldo est de retour au Manchester United. Là où sa légende est née. Là où ses irrésistibles dribles ont pour la première fois conquis le public anglais et mondial, de 2003 à 2009.

Cette nouvelle association est empreinte d’un romantisme certain. Surtout si on considère son exécution, aidée en grande partie par l’influence de sir Alex Ferguson, de légendes des Red Devils ainsi que de celle de son compatriote portugais Bruno Fernandes. En quelques heures seulement, leurs efforts, jumelés au réveil de dernière minute des propriétaires du club dans ce dossier, ont réussi à couper l’herbe sous le pied des rivaux de Manchester City. Ronaldo passait donc de la Juventus à Old Trafford, au lieu de l’Etihad des Citizens.

CR7 vient se greffer à une jeune et ambitieuse équipe. Son expérience – et ses buts, même à 36 ans – fera certainement croire qu’une quête au titre en Premier League est possible. Imaginez quelle histoire ce serait que de voir Cristiano Ronaldo redonner sa gloire à United.

Servi en pointe par Paul Pogba, Fernandes et les autres pépites mancuniennes, peut-être n’aurons-nous pas à nous l’imaginer bien longtemps.

LE BUT

On n’est pas certain d’avoir encore compris quel truc de magie gravitationnelle Kai Havertz a utilisé, ici.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Tentons néanmoins une explication. Reece James, au drapeau de coin, enroule un centre court vers le premier poteau, où est posté l’international allemand. Celui-ci, dos au but mais faiblement marqué, se propulse en trouvant un angle fin pour y faire dévier le ballon. Sa frappe de la tête survole tout le monde dans la surface de réparation. Le gardien ne voit pas immédiatement le danger. Il est déjà trop tard pour réagir lorsque le ballon vient se loger parfaitement à l’intérieur du deuxième poteau. C’est 1-0 Chelsea contre Liverpool.

Cette rencontre entre deux forces de la Premier League se terminera finalement par la marque de 1-1. La réplique est venue de Mohamed Salah, sur penalty, à la toute fin d’une première mi-temps haute en émotions.

LA PERFORMANCE

PHOTO ALFREDO FALCONE, ASSOCIATED PRESS Ciro Immobile

Ciro Immobile n’était qu’à un penalty bloqué de s’offrir un quadruplé en une seule demie, samedi.

Il a finalement dû se contenter d’un triplé. La Lazio de Rome a ainsi pulvérisé la Spezia 6-1 en Serie A, s’assurant ainsi d’une deuxième victoire en deux matchs.

Le récital d’Immobile a commencé hâtivement, mais pas avant que l’adversaire ne prenne les devants dès la 4e minute. C’est comme si la Spezia avait réveillé la bête.

Le champion de l’Euro 2020 avec l’Italie a riposté dès la 5e minute, avec un lob au-dessus du gardien tout juste devant ce dernier, dans la surface de réparation.

Il a enchaîné à la 15e minute avec un tir puissant de première touche à l’orée de la surface, servi habilement par l’Espagnol Luis Alberto.

Si son penalty dans le temps additionnel a été bloqué par le gardien néerlandais Jeroen Zoet (45e +1), il n’a pas mis de temps à se faire pardonner. L’attaquant de 31 ans marquait son troisième sur le coup de pied de coin subséquent, bénéficiant encore de la contribution de Luis Alberto.

Le sort Immobile était conjuré, et la Lazio retournait au vestiaire en avance 3-1.

Luis Alberto a par ailleurs offert une autre passe décisive avant de lui-même s’inscrire à la marque en deuxième mi-temps, dans cette rencontre à sens unique.

Notons aussi la performance étincelante de Tammy Abraham pour l’AS Roma de Jose Mourinho. L’Anglais, qui est passé de Chelsea à Rome cet été, a marqué un des beaux buts du week-end dans un gain convaincant de 4-0 face à Salernitana. Cinq équipes ont une note parfaite après deux journées en Serie A, et la Juventus n’en fait pas partie. La course dans ce championnat devrait être excitante.

LES CANADIENS

C’était un retour à la forme pour Lille et Jonathan David en Ligue 1 française. Le Canadien, titularisé, a marqué le but gagnant dans une victoire de 2-1 pour les champions en titre contre Montpellier. Il a offert une belle démonstration de contrôle et de finition.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Un retour à la forme, parce qu’il s’agit d’un premier gain en quatre matchs pour le LOSC. Le Canada, qui continue cette semaine son parcours en qualifications pour la Coupe du monde 2022, aura bien besoin d’un Jonathan David en pleine possession de ses moyens.

Et l’unifolié pourra aussi compter sur son joyau Alphonso Davies, auteur d’une jolie passe décisive au service de Thomas Müller pour le Bayern Munich samedi. Une victoire de 5-0 contre le Hertha de Berlin marquée par un triplé de Robert Lewandowski. Le Bayern est troisième après trois matchs, Wolfsburg entamant parfaitement son calendrier pour prendre la tête avant la pause internationale.

Du côté féminin, notons aussi que Vanessa Gilles, championne olympique, a marqué de la tête pour les Girondines de Bordeaux dans un match nul de 1-1 contre l’ASSE. Il s’agissait de la première journée du calendrier de la Division 1.