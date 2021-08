Soccer

Paris Saint-Germain

Le premier match de Messi à Reims, avec Neymar et Mbappé

(Paris) Le Championnat de France de Ligue 1 va enfin pouvoir fêter son nouveau magicien : l’Argentin Lionel Messi, six fois Ballon d’Or, va disputer son premier match avec le Paris Saint-Germain dimanche (14 h 45, HE) à Reims, avec son comparse brésilien Neymar et le talenteux Kylian Mbappé, à l’avenir encore incertain.