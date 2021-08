Soccer

Ligue 1 : Nice-Marseille, après le chaos

(Marseille) Un joueur touché par un projectile, un terrain envahi, une bagarre générale, une garde à vue, une tribune fermée et des clubs qui se rejettent la faute : après le chaotique match entre l’OGC Nice (OGCN) et l’Olympique de Marseille (OM) dimanche, les instances et les autorités cherchent à dégager les responsabilités des uns et des autres avant de sanctionner.