Soccer

Ligue 1 : Nice-Marseille, après le chaos

(Marseille) Un joueur touché par une bouteille lancée des tribunes, un terrain envahi et une bagarre générale entre joueurs, partisans et membres des staffs : le match Nice-Marseille de dimanche s’est conclu par des scènes de chaos et les instances doivent désormais dégager les responsabilités des uns et des autres avant de sanctionner.