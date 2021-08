Soccer

MLS

Le CF Montréal impliqué dans une chaude lutte au classement

(Montréal) Il aurait été facile, et peut-être même normal, pour Wilfried Nancy et les joueurs du CF Montréal de se dire satisfaits d’avoir ajouté un point au classement samedi soir, en banlieue de Philadelphie, dans le contexte d’un troisième match en huit soirs, contre une bonne équipe, à l’étranger, et privés d’éléments importants.