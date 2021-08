Le soccer européen est de retour ! Toute la saison, La Presse offrira en guise de synthèse un tour d’horizon hebdomadaire des plus grands moments, de la performance de la semaine au plus beau but en passant par les exploits des expatriés canadiens. À vos crampons !

Jean-François Téotonio La Presse

La performance

Un Paul Pogba stratosphérique a propulsé Manchester United devant Leeds, samedi. En plus de mener les siens à un gain de 5-1, les quatre passes décisives de « La Pioche » sont un record pour un joueur des Red Devils. Il n’est de fait que le septième joueur de l’histoire en Premier League à accomplir l’exploit, selon Opta.

Un lob brillamment capté par Bruno Fernandes dans la surface : 1-0. Un relais de sa propre zone défensive loin vers l’avant, reçu par Mason Greenwood en avancée rapide vers la zone de réparation : 2-1. Une offrande du dernier tiers vers Fernandes en intrusion près du filet, qui prend son temps pour cadrer une frappe en diagonale de son pied gauche : 3-1. Une touche prompte à la gauche de la surface qui rejoint Fred pour un tir en plein centre : 5-1, jeu, set et match.

Pogba n’avait offert que trois passes décisives en 26 matchs la saison dernière, toujours selon Opta. Preuve que le talisman français de Manchester a retrouvé son allure et que United pourra nourrir ses ambitions avec appétit ?

Le but

Les buts à Old Trafford étaient beaux, et ils étaient nombreux. Pour le titre de but de la semaine en Europe, on a longtemps considéré le boulet de Luke Ayling de l’extérieur de la surface, qui créait une égalisation de courte durée pour Leeds. Celui de Bruno Fernandes lui permettant de compléter son tour du chapeau aurait aussi mérité sa place.

Transportons-nous plutôt à Londres, où Chelsea affrontait Crystal Palace. Tout comme Old Trafford, Stamford Bridge a été le théâtre de frappes hors du commun samedi. Le coup franc de Marcus Alonso qui faisait 1-0 : un délice.

Mais c’est plutôt la recrue Trevoh Chalobah qui remporte la palme, selon nous. Le Sierraléonais a célébré son premier match en Premier League en marquant d’une frappe irrésistible de son pied droit, nettement à l’extérieur de la zone de réparation. Si vous croyez voir une déviation dans la trajectoire, détrompez-vous : le ballon vole bas, mais tout droit vers le coin gauche du filet. Même une touche du gardien ne peut y mettre un frein.

Le moment

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Les joueurs du FC Barcelone ont applaudi les partisans à la fin du match, au Camp Nou.

Les plaques tectoniques du soccer européen ont bougé la semaine dernière : Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Les difficultés financières du club catalan et les nouvelles règles économiques de La Liga espagnole ont forcé la rupture de l’une des associations club-joueur les plus romantiques de l’histoire.

Alors que Messi regardait en tribunes la victoire du Paris Saint-Germain face à Strasbourg (4-2) samedi, les supporters catalans pleuraient dimanche le départ pour le PSG de leur Argentin favori.

À la 10e minute du match entre le Barça et la Real Sociedad, une clameur s’est fait entendre au Camp Nou, en l’honneur du légendaire numéro 10, qui a foulé pendant 20 ans cette pelouse. « Messi, Messi… »

Des chants en l’honneur de celui qui brillait par son absence, oui. Mais aussi des sifflements, signe que la grogne provoquée par son départ est aussi forte que le chagrin qu’il a engendré.

Le FC Barcelone l’a malgré tout emporté 4-2.

L’histoire

PHOTO DAVID KLEIN, REUTERS Christian Norgaard a marqué le deuxième but de Brentford dans une victoire surprise des siens face à Arsenal, vendredi.

C’était le premier match de la saison en Premier League, vendredi. Les fans étaient présents et en voix, ce qui ajoutait à l’intensité du moment.

C’était aussi le premier match de Brentford en première division anglaise depuis 1947, une attente de 74 ans. Qui était le dernier adversaire de ce club de l’ouest de Londres, à l’époque ? Arsenal.

Qui était donc son premier adversaire pour son retour en Premier League ? Vous l’aurez deviné : Arsenal.

Et quel retour ce fut.

Brentford a joué avec panache, intention et intensité pour se sauver avec une victoire de 2-0. Sa détermination offensive marquée a enseveli son adversaire de bout en bout. Les « Bees » ont rapidement établi leur marque dans cette grande division, même si la route est encore longue avant de rêver s’y maintenir.

Pour un club dont on dit que le recrutement s’apparente à celui de Moneyball, l’entrée en scène est réussie.

Les Canadiens

PHOTO BESIKTAS, VIA FACEBOOK Le Canadien Atiba Hutchinson, du Besiktas d’Istanbul

Ils ne jouent peut-être pas dans le championnat le plus suivi d’Europe, mais les Canadiens Cyle Larin et Atiba Hutchinson continuent de s’imposer en Turquie. Les deux ont marqué pour le Besiktas d’Istanbul, champion en titre de la Süper Lig, le week-end dernier.

Pour le milieu central Hutchinson, il s’agissait de son 24e but depuis qu’il a rejoint les Black Eagles en 2013.

Cyle Larin est quant à lui de retour au sein du club après un prêt de 33 matchs avec le SV Zulte Waregem, en Belgique, la saison dernière. Il a marqué le troisième but des siens pendant les arrêts de jeu pour sceller une victoire de 3-0 contre Rizespor.

Les deux hommes de Brampton, en Ontario, seront de la partie avec Besiktas dans la phase de groupe de la Ligue des champions cette saison.

Pendant ce temps, en Allemagne, le joyau canadien Alphonso Davies ne s’est pas manifesté sur la feuille de pointage, mais a tout de même utilisé sa vitesse signature pour décontenancer les défenseurs du Mönchengladbach. Son Bayern Munich n’a pu faire mieux qu’un match nul de 1-1 pour entamer le calendrier.