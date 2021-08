PHOTO RHONA WISE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un milieu de terrain et deux défenseurs manqueront à l’appel du côté du CF à Washington, dimanche, mais l’entraîneur Wilfried Nancy ne s’en fait pas pour autant.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

« Je suis très confiant. La dynamique est bonne, a dit Nancy en vidéconférence, vendredi après-midi.

« C’est à moi et mon personnel de trouver la meilleure formule pour affronter un club qui est en grande forme en ce moment. »

En raison de cartons rouges ou d’un cumul de cartons, le milieu de terrain Victor Wanyama ne sera pas disponible au Audi Field, pas plus que les défenseurs Rudy Camacho et Aljaz Struna.

« L’équipe que je vais mettre sur le terrain sera très compétitive, a dit Nancy. De la façon dont on travaille au quotidien, il y a déjà plusieurs combinaisons. Je me fais pas de souci.

« Nous avons déjà les automatismes. C’est peut-être plus au niveau du rythme que se fera la différence. »

Kamal Miller pourrait être mis en charge du milieu de la défense.

« Ça ne devrait pas être un trop gros ajustement, a dit Miller.

« Rudy est celui qui touche le plus souvent au ballon. Ça amène plus de responsabilités. Je vais devoir cerner quand garder le ballon et quand accélérer le tempo.

« C’est une bonne chose d’ajouter ça à ce que je peux offrir. »

D. C. United compte deux gains et deux matchs nuls depuis quatre rencontres.

Le club est invaincu à ses trois derniers matchs à domicile en MLS.

Quant au CF, une séquence de six matchs sans revers, dont quatre victoires, a été suivie de quatre rencontres sans l’emporter.

« Notre groupe peut être très intéressant, mais il peut aussi laisser aller des points comme lors du dernier match (face à Atlanta, où un coussin de 2-0 est devenu un match nul de 2-2).

« Ce sont différents types d’erreurs qui ont mené à des buts adverses ces derniers temps, a t-il ajouté. La clé est d’en tirer des leçons, pour ne plus les refaire. »

« C’est bien pour tout le monde d’avoir de bons résultats : ça renforce la dynamique, individuellement et collectivement. »

Nancy a par ailleurs commenté la médaille d’or du Canada en soccer féminin, aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Tout est un processus et quand on travaille bien à long terme, de bonnes choses arrivent, a t-il mentionné. Elles en sont un exemple. Nous sommes très contents et très fiers. »

Miller y a fait écho.

« C’est incroyable, surtout pour les joueuses plus âgées qui en étaient peut-être à leurs derniers Jeux, a dit l’Ontarien de 24 ans. C’est un exploit majeur. Tout le Canada s’en réjouit. »