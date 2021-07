PHOTO MICHAEL WYKE, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Hector Herrera a marqué à la 99e minute de jeu pour offrir au Mexique une victoire de 2-1 contre le Canada en demi-finale de la Gold Cup, jeudi, privant ainsi l’unifolié d’une première participation à la finale en plus de 20 ans.

La Presse Canadienne

Il s’agissait d’une défaite crève-cœur pour les Canadiens, qui avaient réussi à combler un retard de 1-0 en deuxième demie contre l’une des puissances de la CONCACAF.

Bref, le Canada méritait un meilleur sort.

« Je suis fier de notre équipe, mais pour être honnête, je suis brisé à l’intérieur. C’est difficile à accepter, surtout dans la dernière », a avoué l’entraîneur du Canada, John Herdman.

Sept minutes de temps additionnel ont été ajoutées à la deuxième demie, mais la rencontre s’est prolongée puisque le défenseur canadien Alistair Johnston a eu besoin de l’aide des soigneurs en raison d’un contact à la tête. Le Mexique a pris l’avantage dans les instants qui ont suivi.

Le Canada n’a pas réussi à dégager son territoire après une poussée des Mexicains, puis le ballon s’est retrouvé dans les pieds d’Herrera à l’entrée de la zone de réparation. Ce dernier a ensuite décoché un tir du pied gauche qui a atteint l’objectif.

Ce filet a déclenché une mêlée entre les deux équipes, alors que la tension était à son comble. Ce n’était d’ailleurs pas la première altercation de la soirée.

Les deux équipes étaient à cran dans ce match où le Mexique a obtenu deux penaltys après révision auprès de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Le gardien canadien Maxime Crépeau a d’ailleurs stoppé le deuxième penalty des Mexicains, quelques instants après un but de Tajon Buchanan qui avait permis au Canada de créer l’égalité.

Crépeau a réalisé un arrêt spectaculaire contre Rodolfo Pizarro pour garder le Canada dans le match. Il avait toutefois été déjoué par Orbelin Pineda lors du premier penalty des Mexicains, lors des arrêts de jeu de la première demie.

Le Canada, classé 70e au monde, était négligé pour ce match contre le Mexique, qui occupe le 11e rang mondial et qui a dominé le tournoi dans les dernières années.

« Dans le passé, peut-être qu’ils nous auraient écrasés, mais nous avons prouvé que nous pouvons jouer contre tout le monde, a mentionné Richie Laryea. Je crois que nous pouvons en retirer du positif car nous avons joué tout un match. »

« Nous pouvons rivaliser avec tous les pays de la CONCACAF. Nous l’avons prouvé », a ajouté Crépeau.

Le match a été interrompu dans les dernières minutes du temps réglementaire en raison de chants offensants provenant de certaines sections du NRG Stadium, qui affichait complet. La grande majorité de la foule appuyait les Mexicains.

Dans l’autre demi-finale, les États-Unis ont vaincu le Qatar 1-0 grâce à un but de Gyasi Zardes à la 85e minute de jeu, plus tôt jeudi.

La finale du tournoi, entre le Mexique et les États-Unis, aura lieu dimanche au Allegiant Stadium de Las Vegas.

Le Canada tentait d’atteindre la finale du tournoi pour la première fois depuis 2000. Sa dernière présence en demi-finales remontait à 2007.

Quant aux Mexicains, ils ont soulevé le trophée lors de quatre des six dernières éditions, soit en 2009, 2011, 2015 et 2019. Les États-Unis ont triomphé en 2013 et 2017.