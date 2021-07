Soccer

Une porte s’ouvre pour le gardien James Pantemis avec le CF Montréal

(Montréal) Après deux sorties consécutives où il a limité ses adversaires à un seul but — inscrit lors des arrêts de jeu de la deuxième demie à Nashville le 26 juin - James Pantemis semble prêt à entamer une nouvelle étape dans sa carrière de gardien de but en MLS. Reste à voir jusqu’à quand les circonstances lui permettront de faire progresser sa carrière et d’aider le CF Montréal à faire des gains au classement.