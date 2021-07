Le CF Montréal n’a pas pris de temps à vivement dénoncer la publication insensible à l’endroit de la communauté LGBTQ+ de son joueur Mustafa Kizza.

La Presse

Ce week-end, Kizza a publié la photo d’un mariage entre deux hommes, d’abord avec des émojis de personnage hilare, puis avec un commentaire se terminant par l’émoji d’une main au visage (de découragement).

Lundi, le joueur s’est excusé : « Je tiens à m’excuser pour les commentaires insensibles que j’ai tenus sur les réseaux sociaux au sujet de la communauté LGBTQ+. C’est un manque de jugement et j’en prends l’entière responsabilité. J’en suis désolé, je vais apprendre de ça et je vais mieux m’instruire. »

Tout de suite après, le CF Montréal a accepté ses excuses, mais non sans pousser un peu plus loin la réflexion.

« Le CF Montréal a pris connaissance de la publication inadmissible de son joueur Mustafa Kizza sur les médias sociaux. Le Club rappelle que nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou de préjugé et qu’à l’image de notre ville, nous sommes ouverts. Nous acceptons ses excuses, mais il devra se soumettre à un programme de sensibilisation et d’éducation vis-à-vis la diversité sexuelle et l’homophobie. Nous sommes fiers de la grande diversité, culturelle et sociale, qui nous compose en tant que Club. C’est une richesse unique qui comporte parfois certains défis d’intégration et d’éducation, mais c’est notre devoir de le relever. »