(Toronto) Le Toronto FC a congédié son entraîneur-chef Chris Armas, dimanche.

La Presse Canadienne

Armas, qui avait été embauché à l’aube de la saison 2021, n’aura donc dirigé la formation torontoise que pendant 11 parties.

Les Reds croupissent au 27e et dernier rang du classement général, et ils n’ont pas savouré la victoire à leurs sept derniers matchs.

Le TFC s’est incliné 7-1 samedi devant le D.C. United. Ce fut de toute évidence la goutte qui a fait déborder le vase.

Les Torontois connaissent le deuxième pire début de saison de leur histoire. En 2012, ils avaient perdu leurs neuf premiers matchs et avaient dû patienter jusqu’à la 13e partie pour franchir le seuil des cinq points de classement (1-10-2). Cette séquence avait coûté le poste d’Aron Winter, l’entraîneur-chef et directeur technique du TFC à l’époque.

Les problèmes du TFC sont multiples cette saison, et l’équipe tire plus souvent qu’autrement de l’arrière contre l’adversaire. Le TFC a commis de nombreux revirements profondément en zone défensive, improvise régulièrement lors des jeux arrêtés et aligne une défensive poreuse.

La formation ontarienne s’est classée au dernier rang du circuit Garber avec une moyenne de 2,45 buts concédés par match, avant sa déconfiture contre le D.C. United. C’était un peu mieux en attaque, puisqu’elle occupait le 15e échelon de la ligue avec une moyenne de 1,18 but marqué par duel.

L’homme âgé de 48 ans avait auparavant dirigé les Red Bulls de New York, de 2018 à 2020. Sa fiche avec les Red Bulls fut de 33-27-11, toutes compétitions confondues.

Le président du TFC Bill Manning et le directeur général Ali Curtis participeront à une conférence de presse à ce sujet un peu plus tard dimanche.