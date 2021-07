(Berlin) L’UEFA a demandé à ses commanditaires principaux, dont le constructeur automobile Volkswagen, de ne pas déployer de banderoles publicitaires aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT dans les stades de Bakou et Saint-Pétersbourg, l’UEFA invoquant auprès de l’AFP une mise en conformité avec les législations locales.

Agence France-Presse

« En raison des préoccupations de l’UEFA concernant le cadre juridique des sites en Russie et en Azerbaïdjan, l’instance nous a informés qu’il ne serait pas possible d’utiliser de la publicité aux couleurs de l’arc-en-ciel sur les panneaux publicitaires à Saint-Pétersbourg et à Bakou », affirme Vokswagen dans un communiqué transmis à l’AFP.

Jointe par l’AFP, l’UEFA a indiqué qu’elle « soutenait totalement l’affichage de tels messages de tolérance et de respect, comme cela a été fait dans tous les stades pour tous les matchs des 8e de finale ».

« L’UEFA demande à ses commanditaires de s’assurer que leur design soit conforme avec les législations locales et ce n’est pas le cas à Bakou et Saint-Pétersbourg », a-t-elle ajouté.

La LSVD, la principale association des homosexuels et lesbiennes en Allemagne, a fait part dans un communiqué de sa colère : « L’audace et la fausseté de l’UEFA sont sans limites. Par cette action, elle trahit non seulement les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les trans et intersexes en Azerbaïdjan et en Russie, mais aussi dans toute l’Europe », a regretté Alfonso Pantisano, l’un de ses dirigeants.

« Une fois de plus, au cours de cet Euro, il est clair que lorsque l’UEFA affirme qu’elle défend une société diverse, inclusive et sans discrimination, c’est aussi vide qu’hypocrite », a-t-il ajouté.

Cette situation rappelle la polémique survenue à la fin de la phase de groupes de l’Euro, lorsque la ville de Munich a voulu illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT avant le match Allemagne-Hongrie pour protester contre le vote d’une loi en Hongrie accusée de discriminer les homosexuels.

L’UEFA a interdit cette illumination, mais plusieurs commanditaires principaux de l’Euro, dont Volkswagen, ont alors affiché leur solidarité en diffusant dans les stades des publicités aux couleurs arc-en-ciel pendant les huitièmes de finale. L’UEFA a autorisé l’opération, mais aucun de ces matchs ne se jouait en Russie ou en Azerbaïdjan.

En refaisant la même chose pour les quarts de finale, Volkswagen entendait « envoyer un signal clair en faveur de la diversité ».

La diffusion de bandeaux aux couleurs arc-en-ciel reste cependant autorisée dans les stades de Rome et de Londres, précise Volkswagen, information confirmée par l’UEFA.