Dali Sanschagrin, journaliste et soccer mom pleinement assumée, a joint ses forces à celles de Joël Bats, grande figure du foot français. Le résultat : 271 pages de réflexions et de conseils pour guider les parents dans l’accompagnement de leur petite joueuse ou de leur petit joueur de soccer.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le fils de Dali Sanschagrin, Jed Hmida, a aujourd’hui 18 ans et est gardien de but en Tunisie. La maman se décrit elle-même dès les premières pages du livre comme une « vraie soccer mom, scrutant et observant, qui parle avec lui avant et après les matchs, qui excelle en politicaillerie, sourit poliment et hypocritement aux parents ennemis, toujours partante pour du bénévolat, se réveille à cinq heures du matin pour faire de meilleurs sandwichs que ceux des mamans des autres joueurs ».

Joël Bats, ancien gardien de but champion d’Europe en 1984 qui a formé de grands joueurs comme Grégory Coupet et Rémy Vercoutre, était la personne toute désignée pour répondre aux – nombreuses – questions de Mme Sanschagrin. Questions que se posent en réalité probablement bien des parents de jeunes sportifs. D’où la naissance du livre Amour foot.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Dali Sanschagrin, journaliste et coautrice du livre Amour foot

« Ce n’est pas toujours facile d’accompagner un enfant dans son sport, soutient Dali Sanschagrin. Pas que le foot. Quand je parle à d’autres parents, je vois que c’est la même chose dans la majorité des sports d’élite. J’avais beaucoup de questionnements. Il m’arrivait de parler à mes parents pendant des heures pour essayer de prendre de bonnes décisions. Ç’a toujours été très difficile. »

« C’est une vraie soccer mom à qui il faut faire comprendre que, dans la progression de son enfant, il y a des étapes à franchir, à ne pas brûler », dit M. Bats au sujet de sa coautrice. « Il y a des tranches d’âge où, quand on est gamin, le plus important est le jeu et le plaisir. »

Amour foot, c’est un peu comme une bible pour tout parent qui souhaite bien accompagner son enfant dans le sport. Même les joueurs et les entraîneurs devraient y trouver leur compte.

Concrètement, le livre propose un long échange de conseils, d’anecdotes et de souvenirs entre Mme Sanschagrin et M. Bats. Le tout agrémenté d’interventions de grands noms du monde du soccer comme Fabien Barthez, Michel Platini et Hugo Lloris.

La concentration, la bonne attitude, la confiance, la « culture de la gagne », l’évolution du ballon rond, la préparation physique, la tactique, l’alimentation… Tous les sujets y sont abordés dans un juste mélange d’humour et de sérieux.

Plaisir, passion et spécialisation précoce

Joël Bats insiste sur la notion de plaisir, souvent la grande oubliée du sport amateur comme d’élite. Le livre sert un peu à ramener tout le monde sur terre : le sport est avant tout un jeu, et les enfants sont avant tout… des enfants.

« Chaque tranche d’âge a son étape, soutient-il. Plus on monte, là, il y aura la technique, la tactique, la culture de la gagne. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Joël Bats, en 2018, alors qu’il se joignait à l’équipe d’entraîneurs de l’Impact de Montréal (maintenant le CF Montréal)



On n’inculque pas la culture de la gagne à 6, 7 ans, mais plutôt à 13, 14 ans, quand le gamin est formé, que son cerveau est formé pour accueillir ces informations. Ce sont toutes ces étapes qu’il ne faut pas brûler et que les parents ne comprennent pas toujours parce qu’ils sont aussi pressés que certains gamins. Joël Bats

Et la passion ? Elle est prioritaire dans le parcours de l’enfant, martèle celui qui a lui-même quitté la demeure familiale à 17 ans afin de poursuivre sa passion.

« Celui qui a un potentiel et qui y croit, qui est passionné, s’il doit réussir, il réussira, insiste-t-il. Même s’il a eu des entraîneurs qui ne l’ont pas aimé. Il trouvera toujours l’entraîneur qui va lui faire confiance et lui donner la possibilité de montrer ce qu’il sait faire. »

Autre notion mise en avant dans Amour foot : la spécialisation précoce, qui consiste à pratiquer un seul sport de façon intensive dès l’enfance et pousse les jeunes à brûler les étapes.

« Tous les pros à qui on a parlé ont dit la même chose : je n’ai jamais joué dans le but de devenir un pro. C’est important de réinculquer ça aux jeunes », lance Dali Sanschagrin.

Les auteurs d’Amour foot, paru aux Éditions La Presse au début du mois de mai, n’ont tourné aucun coin rond. Nombre d’anciens joueurs, de recruteurs, de parents – dont la mère de M. Bats –, d’agents, de journalistes et de nombreux autres spécialistes du sport ont accepté de se prêter au jeu, de répondre à des questions et de raconter des tranches de vie.

Comme le dit Joël Bats : « On a écrit un truc qui correspond à une génération de 7 à 77 ans. Ça peut toucher tellement de monde. On peut y trouver des trucs intéressants qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. »