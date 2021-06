Comme il fallait peut-être s’y attendre, le CF Montréal n’a pas pu compter sur les services de Clément Diop, son gardien numéro un, pour son match contre le Nashville SC, samedi soir. Et il en sera ainsi pour plusieurs autres ensuite.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

L’absence de Diop en vue du duel de samedi a été confirmée après l’annonce du XI partant, environ une heure avant le début de l’affrontement. James Pantemis affronte la formation du Tennessee et Sebastian Breza est sur les lignes de côté à titre de réserviste.

Diop a semblé se blesser à la cuisse droite en tentant un dégagement vers la fin du match nul de 0-0 mercredi contre D. C. United. Malgré un inconfort évident, Diop est demeuré sur le terrain, suscitant les éloges de ses coéquipiers.

Au moment où il participait à une visioconférence jeudi après-midi, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy avait fait savoir que Diop se soumettait à un examen d’imagerie par résonance magnétique.

Samedi soir, un porte-parole du CF Montréal a confirmé que Diop souffrait d’une blessure à la jambe droite et qu’il ratera au moins deux matchs. Puis, lors d’une intervention sur les ondes de TVA Sports avant la rencontre, le directeur sportif Olivier Renard a annoncé que Diop « sera absent pour de longues semaines ».

Pantemis en est à son deuxième match en 2021. Le 12 mai, il a inscrit un blanchissage dans un gain de 2-0 contre l’Inter Miami CF.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS James Pantemis

L’absence de Diop, samedi soir, s’est ajoutée à celles du milieu de terrain Victor Wanyama et du défenseur latéral Zorhan Bassong. Le premier est suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes et le second, à cause des deux cartons jaunes qu’il a reçus mercredi.

Par ailleurs, le match de samedi marque le retour de Romell Quioto au sein de la formation, après une absence de deux matchs en raison d’une blessure à une hanche. Il a amorcé la rencontre dans un rôle de réserviste.

L’attaquant Bjorn Johnsen n’est pas en uniforme.

Le CF Montréal (3-3-3) est à la recherche d’un troisième match consécutif sans revers.