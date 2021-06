PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Le champion du monde français Blaise Matuidi a assuré mardi que le scandale autour de son salaire à l’Inter Miami était derrière lui, et qu’il se concentrait désormais « sur le terrain » avec son équipe de la MLS.

Agence France-Presse

Le transfert de Matuidi à l’Inter Miami en provenance de la Juventus avait déclenché une enquête financière de la MLS qui a conduit le club de David Beckham à se voir infliger une amende record de 2 millions de dollars pour avoir enfreint la réglementation sur le plafond salarial.

Après une première saison décevante, l’ancien milieu de terrain du PSG veut rebondir et faire oublier une polémique qui a fait vivre « un moment difficile » à sa famille.

« Pour moi, le plus important est d’être meilleur sur le terrain et d’essayer de faire de mon mieux pour l’équipe. Après, le club a résolu les choses avec la ligue, donc c’est du passé maintenant », a-t-il déclaré devant la presse.

« Dans ma carrière, j’ai été sous pression, c’est normal. Je travaille dur tous les jours. Je sais que je peux être meilleur. Phil (Neville, l’entraîneur de l’Inter Miami, NDLR) attend de moi que je sois un leader, que j’aide les coéquipiers et les jeunes joueurs et j’essaie de le faire tous les jours », a-t-il ajouté.

Depuis le début de la saison 2021, l’Inter Miami peine toujours à s’imposer comme un cador du championnat nord-américain malgré la présence de Matuidi et de l’Argentin Gonzalo Higuain dans l’effectif, et reste sur une série de trois défaites.

« On oublie que le club est nouveau. Le club n’a qu’un an et demi d’existence », a rappelé le milieu de 34 ans. « Je comprends que les gens attendent beaucoup de nous, mais je crois qu’il faut avancer étape par étape. »