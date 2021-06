Antoine Griezmann croit que dès que Karim Benzema marquera, «le robinet sera ouvert et le déluge suivra».

PHOTO FRANCK FIFE, ASSOCIATED PRESS

(Budapest) Antoine Griezmann a marqué un but jusqu’ici au Championnat européen de soccer, et maintenant il espère que son coéquipier Karim Benzema se mettra en marche lui aussi.

Jérôme Pugmire Associated Press

Benzema a raté une chance en or samedi dans le match nul de 1-1 contre la Hongrie, alors que le pointage était de 0-0. Les Hongrois ont ouvert la marque quelques minutes plus tard et Griezmann a créé l’égalité pour les Bleus à mi-chemin de la deuxième demie.

Benzema a inscrit 30 buts pour le Real Madrid cette saison, mais a été blanchi en quatre présences depuis son retour au sein de l’équipe nationale. Il n’a toujours pas trouvé le fond du filet dans cette compétition, après avoir été muselé à l’Euro de 2008 et celui de 2012.

« Je ne dirais pas qu’il doute de ses moyens. Mais en tant qu’attaquant, tu dois marquer afin de bâtir ta confiance, a expliqué Griezmann dimanche. Je crois que dès qu’il marquera, le robinet sera ouvert et le déluge suivra. Nous l’appuyons tous, et il sait qu’il a notre soutien. »

Griezmann croit que ce serait bien pire si Benzema n’obtenait pas de chances de marquer.

« Il les a, donc il pourrait marquer un but à tout moment, a confié Griezmann. Ce serait préoccupant s’il n’obtenait aucune chance de marquer, mais ce n’est pas le cas. »

Kylian Mbappé a aussi été tenu en échec jusqu’ici dans cet Euro 2020, même s’il a fait vibrer les cordages dans un match préparatoire avant le début du tournoi. L’attaquant français a raté une tête en première demie contre la Hongrie, étant incapable d’atteindre la cible même en étant totalement démarqué.

PHOTO DARKO BANDIC, ASSOCIATED PRESS Kylian Mbappé

« Chaque attaquant a besoin de marquer ce premier but en début de compétition. Plus ça se produit rapidement, mieux c’est pour tout le monde, a dit Griezmann. Ils ont obtenu leurs chances, Kylian et Karim. Dès que le ballon pénétrera dans le filet, les choses se replaceront. Il suffit d’être patient. »

La France a défait l’Allemagne 1-0 mardi, à la suite du filet contre son camp de Mats Hummels, et elle mène le groupe F avec quatre points, soit un de plus que le Portugal et l’Allemagne.

Les Bleus auront rendez-vous avec le Portugal à Budapest, mercredi.

L’attaquant étoile portugais Cristiano Ronaldo n’a aucun ennui à enfiler l’aiguille, et il partage la tête des marqueurs de l’Euro en compagnie de l’attaquant tchèque Patrik Schick. Les deux joueurs ont réussi trois filets en deux parties.

Ronaldo a maintenant inscrit 12 buts en cinq tournois continentaux, soit trois de plus que le légendaire joueur français Michel Platini. Il n’est plus qu’à deux réussites de la marque de l’attaquant iranien Ali Daei, qui a réussi 109 filets sur la scène internationale.

« Il est exceptionnel. Il peut marquer du pied gauche, du pied droit, de la tête, a énuméré Griezmann, qui joue pour le FC Barcelone en compagnie d’un certain Lionel Messi. Nous ne reverrons probablement pas de joueurs comme Leo et lui de sitôt. C’est un privilège de jouer avec eux, et contre eux. »