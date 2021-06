Christian Eriksen : « Je me sens bien »

(Copenhague) Le milieu de terrain danois Christian Eriksen a envoyé un premier message public en provenance de l’hôpital, mardi, dans lequel il remerciait les partisans pour les bons vœux après s’être écroulé dans un match de l’Euro 2020.

Mattias Karén La Presse Canadienne

Eriksen reste à l’hôpital après avoir souffert d’un arrêt cardiaque lors de l’affrontement entre le Danemark et la Finlande, samedi. Il a dû être ressuscité sur le terrain grâce à un défibrillateur.

« Je vous remercie grandement pour vos messages de partout dans le monde. Ça veut dire beaucoup pour ma famille », a écrit Eriksen dans un message qui a été partagé sur Twitter par la Fédération danoise de soccer.

Le message était accompagné d’une photo du joueur de 29 ans, qui faisait un pouce en l’air dans son lit d’hôpital.

« Je me sens bien, dans les circonstances, a-t-il ajouté. Je dois encore me soumettre à quelques examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Je vais maintenant encourager mes coéquipiers lors des prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark. »

Eriksen et tous les joueurs du Danemark ont reçu un immense soutien de la part des partisans de partout dans le monde depuis samedi, incluant les partisans d’équipes rivales.

L’entraîneur-chef du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré que cet influx de messages montre à quel point « le soccer est le plus gros phénomène social dans le monde ».

« C’est la seule chose qui peut unir la majorité des gens dans le monde, a dit Hjulmand lors d’une conférence de presse, mardi. Ça apporte de l’amitié à travers les nations, les races, les sexes, tout. Le soccer, c’est une grande famille. Et nous le voyons avec toute cette reconnaissance que nous recevons des gens du monde entier. »

Le Danemark, qui s’est incliné 1-0 contre la Finlande quand le match a repris ses activités, croisera maintenant le fer avec la Belgique, jeudi. Lundi, les coéquipiers d’Eriksen ont mentionné qu’il leur avait demandé de se concentrer sur le tournoi.