Soccer

Euro

L’Italie domine la Turquie 3-0 en match d’ouverture

(Rome) Avec le soutien de tifosi privés de stade depuis plus d’un an et une énorme envie, l’Italie a parfaitement lancé son Euro en dominant largement la Turquie (3-0) vendredi soir lors du match d’ouverture à Rome.