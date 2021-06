L’Italie sans Marco Verratti et sans surprise contre la Turquie

(Rome) Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini a aligné une équipe sans surprise pour le match d’ouverture de l’Euro de football contre la Turquie, vendredi soir à Rome, sans le milieu du Paris SG Marco Verratti, convalescent après une blessure à un genou en mai.

Agence France-Presse

Ciro Immobile, grand connaisseur du Stadio Olimpico en tant qu’avant-centre de la Lazio, a été aligné en pointe pour tenter de forcer la forteresse turque, meilleure défense des qualifications (avec la Belgique) avec seulement trois buts encaissés. Il est aligné au centre d’une attaque comptant Lorenzo Insigne à gauche et Domenico Berardi, préféré à Federico Chiesa à droite.

Au milieu, en l’absence de Verratti, même pas sur la feuille de match et pas espéré sur le terrain avant le second match contre la Suisse (16 juin) voire le troisième contre le pays de Galles (20), Mancini a aligné le jeune Manuel Locatelli, 23 ans, aux côtés de Jorginho et Nicolo Barella.

Derrière, l’Italie pourra compter sur l’expérience de la charnière turinoise aux plus de 200 sélections cumulées, composée du capitaine Giorgio Chiellini, pour sans doute son dernier grand tournoi avec l’Italie, et Leonardo Bonucci, devant le gardien Gianluigi Donnarumma.

Pour l’arrière-garde italienne, le danger principal pourrait bien être le capitaine turc Burak Yilmaz, vétéran de 35 ans qui a retrouvé des jambes de jeune homme pour emmener Lille vers le titre de champion de France.

Son coéquipier du Losc Yusuf Yazici, qui avait mis trois buts à Donnarumma en Ligue Europa en novembre dernier (3-0 à Milan), est lui aussi de la partie pour ce match inaugural au sein d’un milieu dont l’atout principal sera Hakan Calhanoglu.

Composition de l’équipe d’Italie

Donnarumma-Florenzi, Bonucci, Chiellini (cap.), Spinazzola-Barella, Jorginho, Locatelli-Berardi, Immobile, Insigne

Sélectionneur : Roberto Mancini

Composition de l’équipe de Turquie

Cakir-Celik, Demiral, Söyüncü, Meras-Karaman, Tufan, Yokuslu, Yazici, Calhanoglu-Yilmaz (cap.)

Sélectionneur : Senol Günes

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas)