L’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre quitte le CF Montréal, a annoncé le club par communiqué.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Le Français occupait ce rôle depuis le 18 décembre 2018.

« Après une bonne discussion avec Rémy, j’ai accepté sa demande de le libérer de ses engagements avec notre club. Il pourra certainement expliquer plus tard les raisons de son départ », a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard.

La direction discute avec différents candidats et espère dévoiler son remplaçant sous peu, a ajouté Renard.

« Je quitte aujourd’hui une ville et un club qui nous a permis, à ma famille et moi-même, de nous réaliser, a dit Rémy Vercoutre, qui a remercié et salué le travail de tous, de la haute direction à ses gardiens, en passant par tout le personnel du club.

« Le Québec, Montréal et le CF Montréal resteront à jamais dans mon cœur et celui de ma famille », a-t-il conclu.