(Madrid) Zinédine Zidane a quitté le Real Madrid parce qu’il ne pensait pas avoir le soutien ou le respect qu’il méritait de la part du club, a révélé l’entraîneur dans une lettre ouverte aux partisans.

Tales Azzoni

Associated Press

Pour ses premiers commentaires publics depuis son départ la semaine dernière, Zidane a confié que le club ne valorisait pas pleinement son travail et a laissé entendre qu’il avait divulgué des informations aux médias pour l’affaiblir. Le Français a dit qu’il aurait aimé que, ces derniers mois, sa relation avec le président Florentino Pérez ait été différente.

Zidane a quitté son poste un an avant la fin de son contrat à son deuxième séjour avec le club espagnol. Il a commencé en mars 2019 et s’est terminé alors que Madrid a terminé la saison sans titre pour la première fois depuis 2009-10.

C’était un adieu complètement différent du précédent lorsqu’il avait conduit Madrid à l’un de ses parcours les plus réussis de 2016-18, lorsque le club a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions. Il avait alors tiré sa révérence au sommet, affirmant que le club avait besoin d’un nouveau discours pour rester compétitif.

« Les choses sont différentes maintenant, a affirmé Zidane dans une longue lettre publiée par le quotidien sportif espagnol As. Je m’en vais, car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j’ai besoin, ne m’offre pas le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme. »

Zidane, âgé de 48 ans, qui a remporté neuf titres à son premier séjour avec Madrid et deux lors de son second, a déclaré qu’il méritait davantage de reconnaissance de la part du club pour son travail. Il a dit que « ce que nous avons accompli ensemble doit être respecté.

« Je connais le football et je connais l’exigence d’un club comme le Real. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t’en aller. Mais tout ce que j’ai construit au quotidien, ce que j’ai apporté dans la relation avec les joueurs a été oubliés. »

Zidane a ajouté qu’il a ressenti qu’on lui reprochait cette approche.

« Je suis un gagneur né et j’étais ici pour conquérir des trophées, mais au-delà de ça, il y a les êtres humains, les émotions, la vie… Et j’ai la sensation que ces choses n’ont pas été valorisées, que l’on n’a pas compris que l’on maintient aussi comme ça la dynamique d’un grand club. »

Zidane a confié qu’il serait toujours reconnaissant à Pérez de l’avoir amené à Madrid et de se battre pour lui, mais il souhaitait que sa relation avec le président et le club soit différente ces derniers mois. Il estime qu’il méritait d’être mieux traité.

« Je ne demandais pas de privilèges, pas du tout, mais un peu plus de mémoire, a mentionné Zidane. Aujourd’hui, la durée de vie d’un entraîneur sur le banc d’un grand club est de deux saisons, pas beaucoup plus. Pour que cela dure plus, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l’argent, plus importantes que la célébrité, plus importantes que tout. »

Il a noté que cela « faisait très mal » de lire constamment dans les médias qu’il risquait d’être renvoyé.

« Cela m’a fait mal et cela a blessé l’équipe », a-t-il dit, « parce que ces messages qui ont été intentionnellement divulgués aux médias ont créé des interférences négatives au sein de l’équipe. »

Zidane a déclaré qu’il souhaitait que les journalistes se concentrent davantage sur le football que sur la controverse.

« J’aurais aimé que nous puissions parler plus de football et des joueurs, qui seront toujours la chose la plus importante dans ce sport. »

Madrid a déclaré après le départ de Zidane jeudi qu’il respectait sa décision et a exprimé sa « gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au fil des ans et ce qu’il signifie pour le Real Madrid. »

Le club n’a pas encore annoncé le remplacement de Zidane, avec Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Xabi Alonso et Raúl González parmi les candidats possibles pour le poste.