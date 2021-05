Chelsea a battu Manchester City samedi et a remporté la finale de la Ligue des Champions.

PHOTO MICHAEL STEELE, POOL VIA REUTERS

(Porto) Chelsea a remporté la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire, samedi, en battant Manchester City 1-0.

Steve Douglas

Associated Press

Kai Havertz a inscrit le seul but du match à la 42e minute, lorsqu’il a accepté une superbe passe de Mason Mount. Havertz a vu sa première frappe être stoppée par le gardien Ederson Moraes, mais il a récupéré le ballon et n’a eu qu’à le glisser dans un filet désert.

Chelsea avait triomphé en finale de ce tournoi en 2012 et elle est devenue la 13e équipe de l’histoire à gagner la coupe européenne à plus d’une reprise.

PHOTO JOSE COELHO, POOL VIA REUTERS Kai Havertz

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a mis la main sur le trophée une année après l’avoir perdu, alors qu’il était avec le Paris Saint-Germain.

Le parcours de Manchester City au sommet du soccer européen reste incomplet et l’entraîneur-chef Pep Guardiola regrettera peut-être quelques-unes de ses décisions.

L’entraîneur espagnol, qui tentait de remporter le tournoi pour la troisième fois de sa carrière, a été coupable dans les dernières années à vouloir trop analyser le jeu lors des matchs importants, ce qu’il pourrait avoir encore fait samedi.

Il était attendu que Manchester City commence le match sans attaquant, puisqu’il s’agit de la stratégie privilégiée par Guardiola depuis le but de la ronde éliminatoire du tournoi. L’équipe a toutefois semblé déstabilisée par l’absence d’un spécialiste comme Fernandinho ou Rodri au milieu de terrain ; une décision de l’entraîneur qui en a surpris plus d’un.

Ce choix a fait en sorte que Ilkay Gundogan, le meilleur marqueur de Manchester City cette saison et une véritable découverte en tant que milieu de terrain offensif, a été forcé de jouer dans un rôle plus défensif. Un rôle qui lui convenait beaucoup moins.

Sur le but de Chelsea, Mount a eu amplement de temps et d’espace pour diriger le ballon entre les défenseurs de Manchester City depuis sa moitié de terrain, ce qui a permis à Havertz de s’échapper. Ederson a quitté sa zone de réparation et a tout juste touché le ballon avec sa main en glissant, mais Havertz a retrouvé son équilibre pour pousser le ballon dans le filet abandonné.

Manchester City n’a jamais eu le contrôle tant évoqué par Guardiola, ce qui faisait contraste avec l’équipe qui a largement dominé le soccer anglais cette saison, remportant la Premier League et la coupe de la ligue anglaise.

Au son du dernier coup de sifflet, les joueurs de Chelsea ont couru vers leurs partisans, qui étaient parmi les 14 110 personnes réunies au Estádio do Dragão de Porto, au Portugal. La finale y était disputée en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.