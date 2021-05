(Montréal) Djordje Mihailovic est un jeune homme qui, par moments, peut avoir un peu de difficulté à bien masquer ses émotions. On l’a vu samedi dernier après la douloureuse défaite du CF Montréal contre le FC Cincinnati et on pouvait le sentir aussi jeudi, à 48 heures d’un match qui, pour lui, peut difficilement ressembler à n’importe quel autre.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

Pour le moment, et probablement jusqu’au début de ce match — sinon tout le match —, Mihailovic risque fort d’être le centre d’attraction du duel contre le Fire de Chicago, samedi après-midi au Soldier Field.

Le Fire, c’est l’équipe que Mihailovic a encouragée alors qu’il était tout jeune — il l’est encore car il n’a que 22 ans — et qu’il vivait en banlieue de Chicago. C’est celle qui lui a ouvert les portes de la MLS en 2017.

Mais c’est aussi l’organisation qui l’a cédé à Montréal le 17 décembre dernier en retour de 800 000 $ US en montant d’allocation générale, sans compter le contrat de trois ans que Mihailovic a signé avec la formation montréalaise au moment où la transaction est devenue officielle.

Avant de discuter avec les représentants des médias montréalais jeudi après-midi, Mihailovic avait accordé une entrevue au chroniqueur John Kass du Chicago Tribune, publiée jeudi matin, dans laquelle il a fini par admettre qu’il sera émotif.

« Pour moi, c’est très facile de me perdre dans les émotions d’un match comme celui-là, mais si vous regardez le portrait global, dans une perspective d’équipe, la première tâche que nous devons remplir, c’est d’aller gagner ce match », a nuancé Mihailovic aux journalistes montréalais, jeudi.

« Nous n’avons pas gagné à nos deux dernières parties, nous avons laissé filer une avance lors du dernier match et avant d’entamer la pause internationale, c’est très important d’aller chercher les trois points », a-t-il enchaîné.

Dans ses commentaires aux médias montréalais, Mihailovic a assuré que le match comme tel est sa seule préoccupation à l’heure actuelle, et que son seul objectif est d’accomplir son boulot sur le terrain pour aider le CF Montréal à terminer sur une note positive ce premier segment de son calendrier.

Toutefois, il a également reconnu que ses pensées l’ont ramené, parfois, à ses années passées avec l’équipe de son enfance.

« En ce moment, je me sens calme », a répondu Mihailovic lorsqu’il a été invité à préciser les émotions qui l’habitent.

« Il y a des jours où je pense un peu trop à un match comme celui-ci. Je pense à ce qui s’est passé et à mon passage avec le club à Chicago ; il y a eu de bons moments, il y a eu des moments un peu moins bons. J’ai tourné la page. Je n’ai jamais joué dans une partie comme celle-là, face à une ancienne équipe, mais je ne veux pas que ce match soit à propos de moi. Ce qui importe, c’est la façon dont nous allons jouer en équipe et le résultat est également important. »

Wilfried Nancy est évidemment conscient du contexte dans lequel Mihailovic va disputer ce match. Les deux hommes ont d’ailleurs pris le temps d’en discuter, a fait savoir l’entraîneur-chef du CF Montréal.

Dans l’esprit de Nancy, la gestion des émotions sera l’élément le plus important pour son jeune joueur. Au passage, Nancy a dit s’attendre à voir Mihailovic livrer un bon match.

« La clé quand ça arrive, je le dis souvent, c’est de rester sur la tâche, d’avoir un bon contrôle émotionnel. […] Parfois, quand on veut trop, quand on a trop d’émotions, ça peut être difficile sur les prises de décisions et sur la façon dont on va jouer », a mentionné Nancy.

« Je le trouve bien, a ajouté l’entraîneur-chef au sujet de l’état d’esprit de Mihailovic. On en a parlé, mais très brièvement parce que je n’ai pas envie de passer beaucoup de temps par rapport à ça. Il sait qu’on se concentre tout le temps sur nous. C’est plus important. »