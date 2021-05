Wilfried Nancy l’avait dit : se fier aux apparences serait une erreur. Malgré un début de saison horrible, le FC Cincinnati a surpris le CF Montréal, 2-1, samedi après-midi, au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Bien que les contextes soient différents, il s’agit d’un deuxième revers consécutif difficile à encaisser pour Montréal (2-3-2), après le but dans les dernières secondes, à Atlanta, la semaine dernière.

« C’est frustrant de perdre deux matchs de suite comme ça », a laissé tomber Djordje Mihailovic en point de presse.

Des neuf buts qu’a alloués la formation montréalaise cette saison, huit l’ont été en deuxième mi-temps. Et quatre dans les 15 dernières minutes de jeu. Une mauvaise habitude qui semble coller à la peau de l’équipe, année après année.

Lorsqu’il est à égalité à mi-rencontre, le CF Montréal présente maintenant une fiche de 0-3-1 cette saison. Pas étonnant considérant la statistique du paragraphe précédent.

Mihailovic ouvre la marque

Après une première demie sans but, la suivante s’était pourtant bien amorcée pour les joueurs de Nancy.

À la 56e minute, Djordje Mihailovic a dirigé une passe magnifique dans l’ouverture vers Romell Quioto, qui n’avait qu’une fraction de seconde pour tirer. Ce qu’il n’a pas fait, remettant finalement devant pour Mihailovic, qui avait poursuivi sa course. Son action de départ lui sera revenue. 1-0 Montréal.

À la 63e minute, l’Américain en aurait inscrit un autre, mais il était hors jeu… Même scénario pour son compatriote Erik Hurtado deux minutes plus tard.

Puis, à la 70e, Jürgen Locadia, entré 11 minutes plus tôt, a ramené tout le monde à la case départ, en concluant un coup de pied de coin par une tête en diagonale dans le fond de la cage de Clément Diop.

Par la suite, ça a chauffé un certain temps pour le CF Montréal.

La troupe de Wilfried Nancy a su résister momentanément avant de plier de nouveau à la 86e minute, alors que Gustavo Vallecilla a marqué de la tête sur coup franc indirect. Un deuxième but accordé sur phase arrêtée par le CFM dans ce match.

« Ce n’est pas de la frustration, c’est de l’énervement. J’ai parlé aux joueurs. On ne peut pas faire ça. C’est aussi simple que ça. On ne peut pas avoir le contrôle du match, même si on n’a pas mis les buts qu’on devrait mettre, et après, jouer comme s’il n’y avait plus de structure, plus rien, a affirmé l’entraîneur-chef montréalais après le match. J’ai fait passer mon message. »

« Honnêtement, nous avions le match entre nos mains et nous l’avons dominé. Sauf sur les deux coups de pied arrêtés, ils n’ont rien fait. Donc, mentalement, c’est difficile », a reconnu le capitaine Victor Wanyama.

Le FC Cincinnati montre maintenant un dossier de 1-3-1. Il s’agit de sa troisième victoire à vie en trois matchs de saison régulière face à la formation montréalaise.

Avant cette rencontre, le club de l’Ohio était dernier du circuit Garber dans une panoplie de statistiques d’équipe.

De toutes les équipes que Cincinnati a affrontées plus d’une fois en saison régulière, Montréal est la seule à ne l’avoir jamais battue.

Quioto rate un filet désert

Le premier quart d’heure avait été très tranquille jusqu’à un coup franc bien positionné de Luciano Acosta, pour le FC Cincinnati. L’Argentin compte 25 buts en carrière en MLS, un de plus que le meneur chez le CF Montréal, Romell Quioto. Mais sans succès, cette fois.

Montréal avait de toute évidence mené le jeu dans cette première demie – temps de possession, taux de passes réussies, tirs au but –, mais sans réellement menacer son adversaire… jusqu’à la 39e minute, alors que Victor Wanyama s’est vu offrir une occasion intéressante de la tête.

Deux minutes plus tard, Romell Quioto n’a pas su profiter d’une occasion franche, presque seul devant le gardien Kenneth Vermeer.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Romell Quioto essaie de déjouer le gardien Kenneth Vermeer.

À la 44e minute, Cincinnati a marqué avant qu’un hors-jeu ne soit signalé.

Puis, quelques secondes plus tard, Romell Quioto a raté un filet grand ouvert à la suite d’une montée à deux contre zéro avec Zachary Brault-Guillard. Vraiment, un filet totalement libre, sans gardien pour le gêner… Trop facile, peut-être.

C’eût été son 10e but avec le CF Montréal. Ce sera pour une prochaine fois.

« À la mi-temps, j’avais tiré la sonnette d’alarme, a raconté Wilfried Nancy. Parce qu’encore une fois, il faut savoir tuer les matchs. Ce qui s’est passé, c’est un cas d’école. »

Cette rencontre marquait le retour au jeu de Brault-Guillard, qui était blessé à une cuisse. En contrepartie, Joel Waterman remplaçait du côté gauche de la défense Kamal Miller, blessé à son tour.

Le CF Montréal visitera samedi prochain le Fire de Chicago.