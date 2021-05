Soccer

MLS

Le CF Montréal l’emporte contre l’Inter Miami

Dans un match interrompu pendant plus de deux heures à cause de menace d’orages et d’un véritable déluge à Fort Lauderdale mercredi soir, le CF Montréal s’est hissé au sommet du classement de l’Association de l’Est de la MLS grâce à une victoire de 2-0 contre l’Inter Miami CF.