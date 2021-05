La Juventus de Turin a défendu de nouveau ce week-end le bien-fondé du projet de Super Ligue, en dénonçant les « menaces » de l’UEFA et en se montrant prête à une bataille juridique.

(Rome) La Juventus de Turin sera expulsée de la Série A si elle ne se retire pas de la Super Ligue européenne, a affirmé le président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina.

Alors que l’AC Milan et l’Inter Milan se sont retirés de la tentative malheureuse de former une compétition séparatiste rivale, la Juventus reste le seul club à résister en Italie.

« Les règles sont claires. Si la Juventus fait toujours partie de la Super Ligue au début de la saison prochaine, elle ne peut pas participer à la Serie A, a révélé Gravina à la station de radio de Naples Kiss Kiss. Je serais désolé pour les amateurs, mais les règles sont des règles et elles s’appliquent à tout le monde. »

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont également toujours associés au projet, malgré le risque d’être banni de la Ligue des champions.

« J’espère que cette attente se terminera bientôt », a ajouté Gravina.

Le projet de Super Ligue a implosé il y a trois semaines lorsque les six clubs anglais impliqués — Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham — s’en sont dissociés dans les 48 heures suivant l’annonce du projet à la suite de la réaction des amateurs et du gouvernement britannique.

Les clubs de Premier League ainsi que l’Atletico Madrid, Milan et l’Inter ont officiellement signé un accord avec l’UEFA pour ne participer qu’aux compétitions européennes ouvertes existantes et ont accepté de retenir jusqu’à 5 % des revenus de ces compétitions pendant une saison.