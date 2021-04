Soccer

Euro

Bilbao et Dublin perdent leur statut de villes-hôtes

(Lausanne) Adieu Bilbao et Dublin, bonjour Séville : à moins de deux mois de l’Euro, l’UEFA a enfin bouclé vendredi la liste de ses villes-hôtes et promet un tournoi « sûr et festif », avec des spectateurs accueillis par chacun des 11 pays concernés.