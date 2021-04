(Londres) Tottenham a congédié José Mourinho après seulement 17 mois en poste, alors qu’il se préparait à diriger le club en finale de la Coupe de la Ligue.

Rob Harris

Associated Press

Mourinho a été embauché en novembre 2019 pour remplacer Mauricio Pochettino, qui a mené de manière inattendue le club londonien à la finale de la Ligue des champions avant que l’équipe ne s’effondre la saison suivante.

Mourinho n’a pas réussi à ramener Tottenham en Ligue des champions et a mené le club à un autre effondrement cette saison. L’équipe occupait la première place en décembre, mais une série de mauvais résultats l’a fait chuter à la septième place.

« José et son personnel d’instructeurs ont vécu avec nous certains de nos moments les plus difficiles en tant que club, a déclaré le président de Tottenham, Daniel Levy. José est un vrai professionnel qui a fait preuve d’une énorme résilience pendant la pandémie. Sur le plan personnel, j’ai aimé travailler avec lui et je regrette que les choses ne se soient pas déroulées comme nous l’avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que ses adjoints pour leur contribution. »

Le départ de Mourinho survient deux jours avant un match de Premier League contre Southampton et avec la finale de la Coupe de la Ligue, dimanche, contre Manchester City. Tottenham, qui n’a pas remporté de trophée depuis la Coupe de la Ligue 2008, a révélé que l’entraîneur des jeunes Ryan Mason a été chargé de l’entraînement.

C’est le plus court séjour de Mourinho à la tête d’un club depuis son entrée en scène avec Porto en 2004.

Le mécontentement quant à ses tactiques et méthodes a refait surface ces derniers mois, Tottenham glissant des places de la Ligue des champions et étant éliminé de la Ligue Europa en huitièmes de finale après une surprenante défaite de 3-0 face au Dinamo Zagreb.

Tottenham est à cinq points de West Ham, quatrième, qui occupe la dernière place de qualification pour la Ligue des champions. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs.

Tottenham se dirige maintenant vers la finale de la Coupe de la Ligue contre City au stade de Wembley sans entraîneur et probablement sans son meilleur joueur, puisque Harry Kane a quitté à la fin du match nul de 2-2 à Everton en Premier League, vendredi. C’était le dernier match de Mourinho aux commandes.