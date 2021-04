Soccer

CF Montréal

Samuel Piette sait qu’il peut aider les jeunes

Samuel Piette tient à le rappeler : il est encore un jeune homme. D’âge et de cœur. Un fait demeure : ses presque quatre saisons passées avec le club qui s’appelait naguère l’Impact de Montréal et son vécu avec l’équipe canadienne de soccer le placent dans une position lui permettant de jouer un rôle de rassembleur et de leader au sein d’une équipe dont le nom et le portrait général, surtout, ont bien changé au cours des derniers mois.