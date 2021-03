La digue canadienne a tenu le coup pendant 56 minutes, dimanche soir, à Guadalajara.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Contre le géant mexicain, Mauro Biello et sa formation des moins de 23 ans ont joué la carte de l’efficacité défensive, de la patience et de l’opportunisme dans l’espoir de mériter un laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Les Canadiens ont pu museler les Mexicains jusqu’à la 57e minute, alors qu’une bourde du gardien James Pantemis a mené au premier but adverse.

Le gardien a raté sa remise basse en plein centre, le ballon atterrissant dans les pieds de Carlos Rodriguez. Passe de ce dernier à Uriel Antuna et c’était 1-0 Mexique.

Un scénario injuste pour le Québécois, qui a connu un fort tournoi. Avant le match, Pantemis était le portier revendiquant le plus d’arrêts dans ce tournoi pré-olympique, avec 13. Il n’avait jusque-là concédé qu’un but en un peu plus de trois matchs et demi.

Mais, quoi qu’il en soit, ce n’était qu’une question de temps. On emprunte ici l’expression consacrée : le Mexique était trop fort.

Un jeu bizarre a ensuite conduit au second but de l’équipe locale, à la 65e minute. Un coup franc cueilli de la tête par Johan Vásquez a frappé le poteau droit de Pantemis de plein fouet avant de revenir sur un défenseur canadien, puis sur Vásquez… 2-0.

Le CF Montréal comptait deux autres joueurs sur le onze partant : Zachary Brault-Guillard et Zorhan Bassong.

Ballou Tabla a quant à lui été appelé en renfort à la 61e minute.

Les Mexicains accompagneront les Honduriens à Tokyo, tombeurs des Américains, 2-1, dans l’autre demi-finale.

Le Canada n’a jamais battu le Mexique chez lui lors d’un match de compétition et présente maintenant contre les Mexicains une fiche de 0-5-2 chez les moins de 23 ans en qualifications olympiques depuis 1992.

La plus récente participation canadienne aux Jeux olympiques remonte à 1984, dernière de ses trois présences aux JO.