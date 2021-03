Alphonso Davies a déjà mis son empreinte sur les terrains de soccer. Maintenant, la jeune vedette du Bayern Munich élargit son cercle d’influence.

Neil Davidson

La Presse Canadienne

Le joueur d’Edmonton, âgé de 20 ans, actuellement en Floride avec l’équipe canadienne, a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Davies est le premier footballeur et le premier Canadien à obtenir ce rôle.

« Je crois que mon histoire personnelle peut aider à faire une différence dans la vie des gens, a-t-il révélé lors d’une conférence de presse virtuelle avec des journalistes du monde entier.

« Je n’oublierai jamais d’où je viens, a-t-il ajouté. Cela fait partie de mon histoire et je suis heureux de la partager. Cela me motive chaque jour à être qui je suis, à tendre la main aux gens pour leur dire de les aider, à être conscient de la situation (des réfugiés).

« Je veux juste être un modèle pour les autres réfugiés. Qu’ils me regardent, de leur redonner de l’espoir et leur dire que si nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons y arriver. »

L’histoire de Davies est bien connue au Canada. Il est né dans un camp de réfugiés au Ghana de parents libériens qui ont fui la guerre civile dans leur pays d’origine.

« D’après ce dont je me souviens, d’après ce que mes parents m’ont dit, c’était une route difficile. Ce n’était pas facile », a avoué Davies.

Il avait cinq ans lorsque sa famille a été acceptée dans le cadre d’un programme de relocalisation qui les a amenés au Canada, d’abord à Windsor, en Ontario, puis à Edmonton.

« Pour eux, c’était incroyable quand ils ont été acceptés. Je ne peux que visualiser le sourire sur leur visage, sachant qu’ils allaient vivre une vie meilleure », a-t-il ajouté.

Quinze ans plus tard, après s’être joint au Bayern Munich après un séjour avec les Whitecaps de Vancouver, Davies est le visage du soccer masculin canadien à travers le monde.

Doté d’une vitesse incroyable et très talentueux, Davies en a déjà récolté les fruits. Son étagère de trophées regorge d’honneurs, notamment le titre en Bundesliga (2019, 2020), la Coupe DFB (2019, 2020), la Ligue des champions de l’UEFA (2020), la Super Coupe de l’UEFA (2020), la Supercoupe DFL (2020) et la Coupe du monde des clubs de la FIFA (2020).

À l’extérieur du terrain, son sourire contagieux et sa personnalité attachante lui ont valu de nombreux partisans — 3,6 millions chacun sur Instagram et TikTok et plus de 264 000 sur Twitter.

Il a commencé à s’impliquer auprès du HCR en 2020 et, en février 2021, il a aidé à lancer une campagne du gouvernement canadien, appelée Ensemble pour apprendre, pour promouvoir l’accès à une éducation de qualité pour les réfugiés du monde entier.

Le défenseur latéral vedette rejoint les acteurs comme Cate Blanchett, David Morrissey et Ben Stiller, l’auteur Neil Gaiman, la vedette de la musique africaine Betty G et la mannequin/photographe Helena Christensen en tant qu’ambassadrice de bonne volonté.

« Alphonso Davies incarne la force du sport et nous sommes vraiment honorés de l’avoir parmi nous, a déclaré Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, dans un communiqué. Le sport a l’incroyable pouvoir d’apporter l’espoir, de guérir et de contribuer à façonner l’avenir de ceux qui sont contraints de fuir.

« Dans notre travail avec les réfugiés, nous voyons chaque jour ce que le sport peut apporter dans leur vie. »

Davies a d’ailleurs salué le soccer pour l’avoir aidé à grandir au Canada.

« J’étais un gars timide à l’école, mais je pense qu’une fois que j’ai commencé à jouer au football, j’ai commencé à me faire de plus en plus d’amis, a-t-il mentionné. Cela vous montre également qui vous êtes. Le football ne consiste pas seulement à courir, à jouer. Il y a beaucoup d’autres facteurs impliqués. »