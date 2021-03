(Montréal) Le CF Montréal a annoncé samedi la nomination de Jason Di Tullio à titre d’entraîneur adjoint avec la première équipe.

La Presse Canadienne

Âgé de 37 ans et natif de Montréal, Di Tullio est associé de longue date avec l’organisation montréalaise. De 2015 à 2017, il a occupé les fonctions d’entraîneur adjoint de la première équipe de l’Impact, auprès de Mauro Biello.

Il a fait un retour avec le club à titre d’entraîneur-chef des U17 le 13 août 2019 et occupait les fonctions d’entraîneur-chef de l’équipe des moins de 23 depuis le 4 septembre 2020.

Auparavant avec l’Académie, il avait occupé les rôles d’entraîneur-chef de l’équipe U16 en 2011 et 2012, puis des U18 de 2013 à 2015.

Par voie de communiqué, Di Tullio s’est dit excité et même émotif de revenir au sein de la première équipe du CF Montréal.

J’ai toujours eu envie de revenir dans cet environnement. Quelques années plus tard, je suis encore plus prêt à prendre ces responsabilités. J’ai appris de mon premier passage comme entraîneur avec les pros à Montréal. Je suis content que Wilfried [Nancy] et Olivier [Renard] croient en moi. Je veux donner le meilleur de moi-même avec Wil, que je connais depuis longtemps. Jason Di Tullio, dans un communiqué

Celui-ci est d’autant plus heureux parce qu’il considère que sa philosophie footballistique rejoint celle de Nancy.

« On voit notre sport de la même façon et nous avons les mêmes valeurs. J’ai hâte de relever ce défi qui nous attend, de rencontrer l’équipe en Floride, de nous mettre au travail et éventuellement pouvoir vivre ces émotions et cette passion avec nos partisans au Stade Saputo. »

Di Tullio, qui occupe aussi un rôle d’entraîneur adjoint avec l’équipe nationale canadienne U23, est actuellement à Guadalajara, au Mexique, pour le Tournoi de qualification olympique masculin de la CONCACAF.

En annonçant cette embauche, Wilfried Nancy a laissé entendre que la décision avait été plutôt facile.

« Jason connaît très bien le Club et ma façon de travailler, il est compétent et il va apporter son énergie, différents éléments qui nous aideront à atteindre nos objectifs », a noté Nancy dans le communiqué officiel de l’équipe.