On apprend toujours de ses erreurs. Plus que de ses victoires. Ce qu’on a fait au New Jersey, on ne doit pas le répéter. C’était presque comme si on faisait un stage pendant deux mois et demi. À 8 h, on déjeune, à 13 h 15, on dîne, à 20 h, on mange. Ça ne va plus se passer comme ça. On doit essayer de leur rendre une liberté, ne pas vérifier ce qu’ils font à 15 h s’il n’y a pas d’entraînement. Ils sont libres.