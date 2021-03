Diego Maradona est mort en novembre dernier des suites « d’un œdème pulmonaire aigu secondaire et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée », selon l’autopsie.

Une commission médicale se penche sur les causes

(Buenos Aires) Une commission médicale s’est penchée lundi sur les dernières heures de l’idole du soccer argentin, Diego Maradona, pour répondre aux questions de la justice sur d’éventuelles responsabilités pénales.

Agence France-Presse

Les conclusions de la commission formée de dix experts, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l’autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales, et de dix représentants des parties sont attendues d’ici deux à trois semaines.

Le procureur de la République de San Isidro, dans la banlieue nord de Buenos Aires, avait ouvert une enquête après le décès de l’ex-champion adulé d’un problème cardiaque le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans dans sa résidence de Tigre, au nord de la capitale.

Les déclarations de deux des cinq filles de Maradona, Gianinna (31 ans) et Jana (24 ans), pointant le neurochirurgien Leopoldo Luque comme responsable de la détérioration de l’état de santé de leur père avait déclenché la procédure judiciaire.

L’enquête cherche depuis à déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans les traitements médicaux administrés au célèbre numéro 10 argentin, champion du monde en 1986. Elle pourrait déboucher sur des mises en examen pour non assistance à personne en danger ou homicide involontaire, des poursuites punies en Argentine de 5 à 15 ans d’emprisonnement.

L’enquête se concentre autour de sept personnes : le neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov, un psychologue, deux infirmiers (un homme et une femme) au chevet de Maradona, ainsi que le coordinateur de ces infirmiers et un médecin coordinateur de l’hospitalisation à domicile.

Interrogées à la fin février, Gianinna et Jana ont « désigné Cosachov, Luque et le psychologue (Carlos) Diaz comme médecins traitants », avait révélé l’avocat de l’infirmière, présente lors de l’audition. « Il est très clair que ce sont eux qui décidaient du traitement », a insisté Me Rodolfo Baqué.

« La dernière fois que Gianinna a rendu visite à Maradona, elle a remarqué qu’il était très gonflé. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, il présentait une détérioration à la fois physique et cognitive », avait ajouté l’avocat.

Opéré début novembre 2020 pour un hématome à la tête, « el pibe de oro » (le gamin en or) est décédé quelques semaines plus tard des suites « d’un œdème pulmonaire aigu secondaire et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée », selon l’autopsie.

La vie de Diego Maradona a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tous genres qui l’ont parfois fait flirter avec la mort.