On ne sait peut-être pas quand précisément commencera la saison régulière du CF Montréal en Major League Soccer, mais au moins on connaît l’endroit où il établira son domicile.

La Presse Canadienne

L’équipe montréalaise a annoncé lundi qu’elle commencera sa saison 2021 au stade de l’Inter Miami CF, à Fort Lauderdale, en Floride.

Après son camp d’entraînement à Montréal, le club du nouvel entraîneur-chef Wilfried Nancy prendra la direction des États-Unis le 6 avril avec l’objectif d’y disputer deux matchs préparatoires, les 8 et 11 avril, avant l’ouverture de la saison, prévue le 17 avril.

Lors de ce séjour en Floride, le CF Montréal profitera également du centre d’entraînement du club floridien pour ses entraînements quotidiens.

Le CF Montréal disputera donc une partie de ses matchs à domicile aux États-Unis pour une deuxième saison consécutive. L’an dernier, le club s’était installé pendant un certain temps au stade des Red Bulls de New York, à Harrison, au New Jersey.

Le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, a indiqué que la qualité des installations et un climat favorable avaient fait pencher la balance en faveur de la Floride, cette fois-ci.

« Ce sera encore une fois un contexte très particulier et nous voulons placer les joueurs dans les meilleures conditions possibles avant de pouvoir revenir jouer à Montréal. Nous allons tout faire pour permettre aux joueurs et au personnel d’être accompagnés par leur famille pour qu’ils se sentent le mieux possible pendant qu’ils sont loin de la maison », a dit Renard.

Beaucoup d’absents

Le CF Montréal sera privé de plusieurs éléments au cours des deux dernières semaines de mars, qui seront rappelés en équipes nationales, ce qui vient d’autant plus compliqué sa préparation, surtout en raison des mesures sanitaires actuellement en place

« Normalement, j’aurais essayé de jouer des matchs amicaux à Vancouver, mais ce sera trop difficile, a expliqué Renard. Nous perdrons de huit à dix joueurs au cours des prochains jours, du 18 mars au 1er avril environ.

« Ces joueurs devraient se soumettre à la quarantaine obligatoire de 14 jours à leur retour au pays, nous allons donc les envoyer directement en Floride à la fin de leurs séjours. C’est pourquoi nous croyons qu’on ne pourra qu’organiser deux matchs préparatoires. »

Par ailleurs, l’organisation a indiqué qu’elle ne ferme pas la porte à la possibilité de présenter des matchs au stade Saputo en 2021, mais a rappelé que celle-ci « sera étudiée lorsqu’il y aura plus de développements concernant les protocoles de voyages, en relation avec les directives de la santé publique et des différents paliers de gouvernement ».

Le calendrier des matchs de la saison 2021 sera annoncé ultérieurement par la MLS.