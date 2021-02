L’Argentin Joaquin Torres n’a pas hésité quand le projet de prêt vers le CF Montréal a été évoqué au sein du Newell’s Old Boys.

Le milieu de terrain de 24 ans a constaté que son profil de joueur se faisait rare au sein de l’équipe de Thierry Henry.

« Dès le moment où l’occasion de venir à Montréal a surgi, je n’ai pas hésité, a-t-il déclaré par le truchement d’un traducteur en visioconférence, de Rosario, en Argentine, lundi. C’est un défi qui m’allume depuis le départ. Je suis très heureux de pouvoir apporter un profil complémentaire au club. J’ai très hâte de pouvoir contribuer. »

Quel est donc ce style qui manque au CF Montréal au milieu de terrain ?

« Ma préférence se trouve dans les duels à un contre un, a-t-il expliqué. Je veux toujours me porter vers l’avant et punir les défenses adverses avec mes habiletés techniques. »

Torres est passé chez les professionnels en 2015, mais c’est vraiment en 2017-18 qu’il s’est imposé, disputant 27 rencontres de la Primera Division avec Newell’s, marquant deux fois. Il a passé la dernière campagne en prêt au sein du Volos FC de la Super ligue grecque, récoltant cinq buts en 24 duels.

« Les six premiers mois en Grèce se sont très bien passés. Malheureusement, l’entraîneur Juan Ferrando (son mentor aux Newell’s Old Boys) a par la suite été congédié et la pandémie s’est mise de la partie. Par la suite, comme je n’avais pas de contrat pour prolonger mon aventure avec ce club, la direction a décidé de donner plus de minutes aux joueurs faisant partie des plans d’avenir. Malgré tout, je garde de très bons souvenirs de cette expérience. »

À Montréal, il retrouve une organisation qui apprécie énormément les joueurs argentins. Il n’a d’ailleurs entendu que de bons mots au sujet du CF Montréal de la part de ses compatriotes.

« J’ai eu la chance de connaître des joueurs qui sont passés par Montréal, dont Hernan Bernardello et Max Urruti. J’ai parlé à ces deux gars récemment et ils m’ont parlé en bien de leur expérience montréalaise. Ça me rend très heureux de me joindre à un club où les Argentins ont passé de très belles années. »

Torres n’a pas encore eu l’occasion de connaître les plans d’Henry à son endroit puisqu’il n’est pas encore entré en contact avec l’entraîneur-chef. Il espère pouvoir gagner la métropole dès vendredi. Il reste quelques détails techniques à régler avant qu’il puisse obtenir son visa.