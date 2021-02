Des partisans de l’Impact de Montréal, désormais appelé Club de Foot Montréal, ont exprimé leur mécontentement face au changement d’identité de la formation, samedi après-midi, au Stade Saputo.

Léa Carrier

La Presse

Des foulards bleus et des drapeaux à l’effigie de l’ancien logo de l’équipe montréalaise flottaient dans l’air froid de février. En retrait, Maxime Turpin observait le petit groupe d’une cinquantaine de personnes qu’il a réussi à rassembler dans le cadre d’une manifestation. « L’Impact, ça fait partie du patrimoine de Montréal. On est vraiment attaché à ce nom », a-t-il soufflé à travers son masque le membre actif des Ultras.

En janvier dernier, le club dévoilait officiellement son nouveau visage : un logo redessiné et un nom qui doit résonner à l’international. Rapidement, l’annonce a suscité la grogne parmi les fans du club. M. Turpin était l’un d’eux. « J’ai été très, très déçu. Ce n’est pas justifié. Leur raison principale, c’est d’internationaliser le club. Mais il rayonne déjà partout ! »

PHOTO FOURNIE PAR LE CLUB DE FOOT MONTRÉAL Le nouveau logo du Club de Foot Montréal

Gabriel Desroches et Édouard Flores n’hésitent pas à qualifier l’approche de Kevin Gilmore, PDG du Club de Foot Montréal, de « lamentable ».

« On peut comprendre l’idée derrière, mais il n’y a eu aucune consultation. Ils ont fait table rase pis that’s it. Ça se fait pas », a lancé Édouard. Son ami a renchéri : « C’est comme s’ils avaient effacé toute l’histoire. Comme si l’Impact, c’était plus rien. C’était zéro. »

L’histoire rattachée à ce nom, c’est le nerf de la guerre pour les supporters présents au rassemblement. Un nom qui rend hommage à tous ceux qui sont déjà passés par le club.

Pour Maxime Turpin, cette manifestation n’est certainement pas la dernière. « Tant qu’ils ne décideront pas de revenir au nom d’Impact Montréal, on va continuer », a-t-il assuré avec aplomb.