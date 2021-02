Entente de principe entre la MLS et ses joueurs

La Major League Soccer et l’Association des joueurs de la MLS ont conclu une entente de principe au sujet d’une nouvelle convention collective qui s’étendra jusqu’en 2027.

Anne M. Peterson

Associated Press

La MLS avait invoqué une clause de force majeure en décembre pour rouvrir les négociations concernant l’actuelle convention collective. Elle citait les incertitudes persistantes en raison de la pandémie de COVID-19.

Les deux parties en sont venues à une entente vendredi soir. Cette dernière, qui est bonne de 2021 à 2027, a été soumise à l’approbation du Conseil de direction de la MLS et des membres de l’Association des joueurs de MLS.

La MLS a affirmé avoir perdu près d’un milliard US lors de la dernière saison, en partie en raison de la pandémie. La ligue jouait dans des stades pour la plupart vides et elle a dû débourser des coûts accrus pour les tests de dépistage et les vols nolisés. La MLS s’attend à des pertes similaires cette année.

L’Association des joueurs de la MLS et la ligue ont eu deux négociations difficiles en 2020 — une en février, avant le début de la saison, et une en juin, quand les joueurs ont accepté une réduction de salaire pour continuer la saison 2020.

L’entente de vendredi offre aux joueurs la totalité de leur salaire cette saison et prolonge la convention collective actuelle de deux saisons. Le syndicat avait proposé une prolongation d’un an jusqu’en 2026. Les détails supplémentaires de l’accord n’ont pas été divulgués immédiatement.

La ligue avait initialement fixé une date limite pour la semaine dernière, mais elle a été prolongée jusqu’à jeudi, au fur et à mesure que les discussions progressaient. Le délai a été de nouveau prolongé de 24 heures pour concrétiser une entente.

La MLS avait averti ses équipes de se préparer à un lock-out si une entente n’était pas conclue.