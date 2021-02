La Concacaf revampe et élargit les cadres de la Ligue des Champions.

Neil Davidson

La Presse Canadienne

Le nouveau format impliquera 50 clubs, dont 16 atteindront la phase éliminatoire après la phase de groupes.

À compter de 2023, le tournoi sera doté d’une phase de groupes régionale, disputée à l’automne. Cette étape comptera 20 équipes du Canada, du Mexique et des États-Unis, 20 équipes de l’Amérique centrale, et 10 autres des Caraïbes.

Cette phase sera suivie d’une ronde éliminatoire à 16 clubs, disputée au printemps. Le vainqueur disputera la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

La phase éliminatoire sera disputée selon la formule aller-retour, sauf pour la finale, qui sera un match unique.

Actuellement, 16 équipes participent au tournoi qui commence à la mi-avril. Le Canada a habituellement une place, décidée lors du Championnat canadien.

Ce format actuel sera disputé en 2021, 2022 et 2023. Cette dernière année sera une année de transition : le format actuel sera disputé à compter du printemps et le nouveau format sera lancé à l’automne.

Les 20 équipes provenant du Canada, du Mexique et des États-Unis se qualifieront selon leurs performances dans leur championnat respectif en coupes.

La Concacaf dévoilera de façon précise le processus de qualification plus tard. On sait déjà que les clubs de l’Amérique du Nord seront regroupés en quatre groupes de cinq et disputeront quatre rencontres, deux à domicile et deux à l’étranger.

Les quatre vainqueurs et les quatre équipes de deuxième place de ces groupes passeront à la phase éliminatoire.