(Montréal) Le CF Montréal a sélectionné Giuseppe Barone, un milieu de terrain de 22 ans de l’Université Michigan State lors du SuperDraft de la MLS tenu jeudi.

La Presse Canadienne

Réclamé en troisième ronde, au 63e rang, Barone est le seul joueur qui a été ajouté à l’organisation montréalaise.

Le directeur sportif Olivier Renard avait le loisir d’effectuer un autre choix, au 65e rang, mais il a passé son tour.

Né au Michigan, Barone a disputé 23 matchs comme titulaire en 2019, récoltant trois buts et 10 passes décisives. En 2018, il avait disputé 15 matchs, dont 14 comme partant, obtenant un but et une passe décisive.

À sa première année avec les Spartans, il a disputé 17 matchs, tous comme partant, et a marqué trois buts et obtenu quatre passes décisives.

Barone, un athlète de cinq pieds neuf pouces et 160 livres, est l’un des joueurs qui avait attiré l’attention de l’équipe, a déclaré Renard, par voie de communiqué.

« On a vu et entendu de bonnes choses à son sujet. C’est un milieu de terrain doté d’une bonne technique et d’une bonne vision du jeu. Il sera invité durant notre prochaine préparation pour tenter de gagner un poste », a ajouté le directeur sportif du CF Montréal.