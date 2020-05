Soccer : avec l’Angleterre et peut-être l’Italie, l’Europe rejoue

(Rome) L’Europe du foot sort des brumes du coronavirus. Après l’Allemagne et l’Espagne, l’Angleterre s’est donnée jeudi une date de reprise de son championnat et l’Italie pourrait suivre dans la soirée, à l’issue d’une réunion au sommet.

Stanislas TOUCHOT

Agence France-Presse

Moins touchée que d’autres par la COVID-19, l’Allemagne a déjà retrouvé il y a dix jours le chemin des terrains. Avec l’Espagne, l’Angleterre et sans doute l’Italie, ce sont en revanche trois des pays les plus durement frappés par la pandémie qui vont recommencer à jouer au soccer, laissant la Ligue 1 française comme seul championnat majeur définitivement interrompu.

Pour Lionel Messi, Karim Benzema et la Liga, le rendez-vous a été fixé à la semaine du 8 juin. Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Liverpool repartiront eux à la conquête d’un titre attendu depuis 30 ans à partir du 17 juin.

PHOTO GIORGIO PEROTTINO, REUTERS La Coupe remise à l’équipe championne d’Italie en Série A. On voit Gonzalo Higuain et Paulo Dybala, du Juventus de Turin, embrasser la coupe après la victoire de l’équipe le 21 maI 2017.

Quant à la Serie A de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Franck Ribéry, elle doit encore attendre l’issue de la réunion organisée depuis 18 h 30 (midi heure du Québec), en vidéoconférence, par le ministre des Sports Vincenzo Spadafora.

Le ministre, qui sur ce dossier a parfois soufflé le chaud et souvent le froid, doit donner une réponse aux principaux dirigeants du soccer italien, notamment le président de la fédération Gabriele Gravina et celui de la Ligue Paolo Dal Pino.

Pour ces deux hommes, qui depuis l’arrêt du championnat le 9 mars se battent pour réussir à le mener malgré tout à son terme, le scénario le plus favorable est celui d’une reprise le 13 juin.

Elle pourrait se faire avec les demi-finales de la Coupe d’Italie afin d’offrir aux tifosi un week-end de soccer en clair à la télévision, ce qui est l’un des chevaux de bataille du ministre Spadafora.

Choc City-Arsenal

Le scénario intermédiaire est celui d’une reprise le 20 juin, cohérent avec la ligne de prudence défendue par le gouvernement, mais qui laisserait peu de marge au sein d’un calendrier extrêmement chargé.

Et l’hypothèse du pire est celle d’un refus du gouvernement qui, comme en France, imposerait de tirer le rideau sur cette saison du coronavirus, maladie qui a fait plus de 33 000 morts en Italie.

Mais le « calcio » est optimiste et croit au feu vert. Car après deux mois de confinement très strict, l’Italie s’est progressivement remise en route et les chiffres quotidiens de diffusion de la maladie sont rassurants.

Et ce jeudi, sont arrivées plusieurs bonnes nouvelles. D’abord, le « cas suspect » détecté mercredi à Bologne pourrait finalement être un « faux positif ». Un deuxième test s’est en tous cas révélé négatif et doit être confirmé par un dernier examen.

Ensuite, le Comité technique et scientifique qui conseille le gouvernement a validé le protocole de reprise de la compétition présenté par la fédération.

Surtout, l’Angleterre a donc décidé de se lancer, après plusieurs semaines d’hésitation et un parcours tortueux similaire à celui suivi par l’Italie.

Championnat le plus suivi de la planète, la Premier League devrait selon les médias britanniques redémarrer le 17 juin, avec deux matchs en retard, dont une belle affiche entre Manchester City et Arsenal. Les dix rencontres de la 30e journée seraient ensuite réparties entre le vendredi 19 et le dimanche 21 juin.

Pièges et surprises

Cela signifie que les effectifs n’auront que trois semaines pour retrouver la forme avant le retour à la compétition, une période que beaucoup jugent trop courte face au risque de blessures.

L’Italie a de son côté repris les séances collectives le 18 mai et a donc un peu d’avance sur l’Angleterre, qui n’a autorisé que mercredi les entraînements avec contact.

Certaines questions restent tout de même en suspens, dont quelques-unes sont européennes, comme celle concernant les joueurs en fin de contrat au 30 juin.

Le foot italien doit aussi trouver un accord avec ses télédiffuseurs, qui n’ont pas payé la dernière tranche prévue, et se pencher sur le problème des horaires, crucial alors qu’il va falloir jouer en plein été.

Mais la question de la quarantaine reste la plus épineuse. Les dirigeants espèrent que les courbes de la COVID-19 vont continuer à descendre pour pouvoir demander à ce qu’elle soit raccourcie et individuelle plutôt que collective.

Mais avant de parler de quarantaine aménagée, clubs et dirigeants doivent donc attendre le feu vert du ministre Spadafora, qualifié par le Corriere dello Sport de « formidable spécialiste des pièges et des surprises ».

Mais la surprise semble cette fois improbable.

Foot : les championnats qui ont repris, ceux qui vont reprendre

Après l’Allemagne et l’Espagne, l’Angleterre sera le troisième grand pays européen à relancer son championnat de football, à partir du 17 juin, une reprise qui pourrait être actée également jeudi en Italie.

Ils ont repris

Après le modeste championnat des îles Féroé début mai et la puissante Bundesliga le 16 mai, l’Estonie, la République tchèque et la Hongrie sont les dernières Ligues en date à avoir retrouvé les terrains. Le coup d’envoi du championnat danois est attendu jeudi.

Le championnat du Bélarus est le seul en Europe à ne pas avoir été suspendu pendant cette période.

Îles Féroé : 9 mai

Allemagne : 16 mai

Estonie : 19 mai

République tchèque : 23 mai

Hongrie : 23 mai

Ils vont reprendre

La reprise de la Liga « sera autorisée » dans la semaine du 8 juin, a annoncé samedi dernier le chef du gouvernement espagnol. Durement touchée par la pandémie, avec plus de 28 000 morts recensés selon un dernier décompte officiel, l’Espagne deviendra le deuxième grand championnat à reprendre en Europe.

Danemark : 28 mai

Pologne : 29 mai

Serbie : 30 mai

Ukraine : 30 mai

Lituanie : 30 mai

Autriche : 2 juin

Portugal : 3 juin

Slovénie : 5 juin

Croatie : 6 juin

Grèce : 6 juin

Espagne : semaine du 8 juin

Turquie : 12 juin

Norvège : 16 juin

Angleterre : 17 juin

Russie : 21 juin

Finlande : 1er juillet

En attente d’un feu vert

L’Italie espère imiter l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre après une réunion attendue jeudi soir entre le gouvernement et les instances dirigeantes du « calcio ».

Italie : 14 juin

Suisse : 20 juin

Saison arrêtée

Les Pays-Bas sont devenus le premier pays membre de l’UEFA à mettre un terme définitif à son championnat, le 24 avril.

La France leur a emboîté le pas le 30 avril, arrêtant en conseil d’administration un classement qui sacre le Paris SG.

Le Luxembourg, la Belgique, Chypre et l’Écosse ont aussi jeté l’éponge.

Pays-Bas : depuis le 24 avril. Titre non attribué.

Luxembourg : depuis le 28 avril. Titre non attribué.

France : depuis le 30 avril. PSG champion.

Chypre : depuis le 15 mai. Titre non attribué pour le moment.

Belgique : depuis le 15 mai. FC Bruges champion.

Écosse : depuis le 18 mai. Celtic champion.