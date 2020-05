Lasses des actes répétés de vandalisme sur la statue de l’étoile du soccer suédois Zlatan Ibrahimovic érigée à l’extérieur de stade local de l’équipe, les autorités municipales de Malmö envisagent de la relocaliser.

Jari Tanner

Associated Press

Selon ce qu’a révélé le journal Sydsvenskan samedi, le conseil municipal de la troisième plus grande ville de Suède pourrait prendre une décision lundi et est à la recherche de propositions de la part des dirigeants du Malmö FF pour relocaliser la statue.

Dans un courriel adressé à l’Associated Press, le porte-parole de la Ville de Malmö, Anders Malmstrom, a confirmé le projet. Il a ajouté qu’un comité du conseil allait suggérer lundi que « la statue demeure à Malmö, mais soit placée ailleurs qu’au stade [Swedbank]. »

Le président-directeur général de l’équipe, Niclas Carlnen, a confié au journal qu’il n’était pas au courant du projet de la ville et qu’il ne fera aucun commentaire sur le sujet. Malmstrom n’a pas indiqué si le club de Malmö avait été informé ou non du projet.

La statue de bronze de 500 kg d’Ibrahimovic, qui joue maintenant pour le AC Milan, a été dévoilée en octobre, en grande pompe, à l’extérieur du stade du Malmö FF afin de rendre hommage à l’une des plus grandes personnalités sportives de la Suède.

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Créée par le sculpteur Peter Linde, la statue mesure trois mètres de haut et montre le joueur vedette debout, torse nu et les bras grand ouverts.

Sa conception a coûté 500 000 couronnes suédoises (71 545 $ CAN) et son entretien annuel s’élève à 15 000 couronnes suédoises (2146 $ CAN), une somme payée par la Ville de Malmö.

La statue a été la cible d’actes de vandalisme à nombreuses reprises. Elle a été aspergée de peintures et de messages, renversée et on y a scié le nez et les chevilles.

Le vandalisme a commencé après les révélations selon lesquelles Ibrahimovic était devenu copropriétaire du Hammarby IF, une formation établie à Stockholm et un rival du Malmö FF.

Âgé de 38 ans, Ibrahimovic a amorcé sa carrière avec le Malmö FF, la ville où il a vu le jour, à la fin des années 90.

La statue, à l’exception de ses pieds de granite rouge, a été retirée au début de janvier pour des réparations. Elle est demeurée dans un endroit tenu secret depuis.

De nombreuses personnes ont suggéré qu’elle soit relocalisée à Stockholm, où Ibrahimovic possède une propriété et où l’Association de soccer de la Suède, qui a commandé la statue, est établie.