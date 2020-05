(Montréal) Alors que les dirigeants de la MLS ont donné la permission à leurs équipes de tenir des séances de remise en forme individuelle sur leurs terrains extérieurs à compter d’aujourd’hui, les joueurs de l’Impact de Montréal attendent toujours une approbation de la ville pour aller de l’avant.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

Cette approbation des autorités montréalaises est absolument nécessaire pour que l’Impact puisse seulement soumettre sa demande à la MLS.

Une fois la requête arrivée à la ligue, celle-ci doit valider chacun des critères à respecter avant de donner son accord.

Or, il semble que ça bloque dans les officines de la ville de Montréal.

Dans un échange de messages textes avec La Presse canadienne, Patrick Vallée, directeur des communications de l’Impact, a confirmé la situation.

De récents échanges de courriels n’ont pas permis de faire avancer cette partie du dossier à la satisfaction de l’équipe, semble-t-il.

« Nous voulons que les joueurs reprennent les entraînements individuels de remise en forme au Centre Nutrilait dès que ce sera possible, mais nous n’avons pas reçu l’autorisation de la Ville de Montréal telle qu’exigée par la MLS et on ne sait toujours pas quand on l’aura », a déclaré Vallée.

« Notre protocole sanitaire et l’horaire des joueurs sont prêts, mais nous sommes bloqués. Sans cette autorisation, la MLS ne nous le permettra pas », précise-t-il.

Les normes à respecter, telles qu’elles ont été énumérées dans le communiqué de la MLS rendu public vendredi, touchent une variété d’aspects.

En plus de toutes les précautions sanitaires, incluant la prise de température de chaque joueur qui arrive sur le site, chacun des terrains doit être divisé en quatre quadrants sur lesquels ne peut se trouver plus qu’un seul joueur en même temps. Le partage de matériel est interdit, tout comme le jeu (passes, tirs) entre les joueurs.

Le protocole mis de l’avant par la MLS inclut également la répartition dans le temps des départs et des arrivées des joueurs et du personnel, avec des places de stationnement désignées permettant de maintenir une distance maximale entre les véhicules ; l’utilisation par les joueurs d’un équipement de protection individuel entre l’aire de stationnement et le terrain, à l’aller et au retour ; l’utilisation par le personnel d’un équipement de protection individuel approprié tout au long de l’entraînement, tout en restant à au moins trois mètres des joueurs en tout temps.

Selon le site internet de la MLS, au moins quatre équipes avaient manifesté leur intention de tenir des séances individuelles de remise en forme mercredi, soit Atlanta United, l’Inter Miami CF, l’Orlando City SC et le Sporting Kansas City. Le Dynamo de Houston et les Timbers de Portland doivent commencer jeudi.